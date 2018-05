🔴La Russie intercepte deux F-16 d’Israël

Selon Fars News, deux avions de chasse russes auraient intercepté deux chasseurs israéliens de type F-16 au nord du Liban, d’où Israël lance souvent ses frappes contre des cibles en Syrie.

Deux avions de chasse de l’armée russe de type Su-34 auraient intercepté dimanche 27 mai deux chasseurs F-16 de l’armée israélienne dans le ciel du Liban, ont rapporté des sources proches de l’agence de presse Fars News.

Le régime israélien a multiplié ces derniers temps des frappes aux missiles contre des cibles militaires à travers le territoire syrien, sous prétexte de vouloir » contrer la présence militaire iranienne ».  Une information reprise par Asharq al-Awsat faisait état samedi de nouvelles menaces israéliennes proférées contre la Syrie et son allié.

D’après le journal, le régime de Tel-Aviv aurait redéfini ses lignes rouges en Syrie, faisant savoir à Moscou que ces lignes rouges dépasseraient désormais le sud de la Syrie et qu’elles s’étendraient au nord syrien.

Les deux F-16 israéliens auraient été en patrouille dans le ciel du Liban, quand les Su-34 russes les auraient interceptés. Les détails de l’information restent à déterminer.

Dimanche 27 mai, une attaque perpétrée contre l’armée syrienne à Deir ez-Zor a coûté la vie à 4 conseillers militaires russes. Selon RT, les terroristes s’en sont pris à une batterie d’artillerie de l’armée syrienne provoquant une explosion qui a coûté la vie à des forces russes.

parstoday.com

Adaptation Yandex

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) 28 mai 2018

In rare move, Russian jets reportedly intercept Israeli planes over Lebanon https://t.co/XYKnpM13y2 pic.twitter.com/4oppoeHiOL

Dans de rares affrontements, des avions russes ont intercepté des avions israéliens au-dessus du Liban.

Les avions SU-34 auraient contesté les F-16 de l’IAF dans le ciel de Tripoli malgré les mécanismes visant à éviter les conflits entre Moscou et Jérusalem.

Dans un incident rare, des avions de guerre israéliens auraient été interceptés par des avions de combat russes au-dessus du Liban tôt lundi matin, en dépit d’un accord entre Moscou et Jérusalem pour éviter un conflit entre les deux pays.

Hadashot News, citant les médias libanais et russes, a déclaré que deux avions F-16 de l’armée de l’air israélienne ont été attaqués par des avions russes Sukhoi Su-34 au-dessus de Tripoli et chassés de force.

Il n’y a pas eu de confirmation officielle de la Russie ou d’Israël.

Russian fighter jet spotted over #Lebanon for first time in months https://t.co/VwywGeF8ij #Russia #Syria

— Al-Masdar News (@TheArabSource) 27 mai 2018