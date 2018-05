Malgré la présence militaire turque, les avions russes attaquent le Nord de Hama

Les forces aérospatiales russes bombardent *Jaysh Al-Izza, brigade rebelle soutenue par les États-Unis

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 12h10 – Les forces aérospatiales russes ignorent la présence de l’armée turque dans le nord de Hama pour effectuer plusieurs frappes aériennes contre les rebelles islamistes dans la région.

Selon un rapport militaire du gouvernorat de Hama ce matin, les forces aérospatiales russes ont effectué au moins dix frappes aériennes au-dessus du nord de Hama ciblant les villes de Kafr Zita et Al-Lataminah détenues par Jaysh Al-Izza.

Ces dernières frappes aériennes des forces aérospatiales russes arrivent quelques heures seulement après que les rebelles islamistes ont attaqué la ville syrienne de Mhardeh, tenue par le gouvernement syrien.

Les rebelles islamistes ont lancé une grande attaque contre l’armée syrienne dans le nord de Hama, hier, pour tenter de s’emparer de plusieurs points de Zalaqiyyat.

Les rebelles islamistes n’ont pas réussi à gagner du terrain, malgré l’absence de la Force aérienne syrienne SyAAF en raison de la présence de l’armée turque.

À partir de 2015, *Jaych al-Ezzah fait partie des brigades rebelles soutenues par les États-Unis qui bénéficient de livraisons de missiles antichar BGM-71 TOW américains. Selon Jennifer Cafarella et Genevieve Casagrande, analystes pour the Institute for the Study of War, Jaych al-Ezzah est modéré et séculariste. Pour Stéphane Mantoux, agrégé d’Histoire et spécialiste des questions de défense, le groupe « ne communique pas trop sur son programme pour le futur de la Syrie », mais il n’est « à priori » pas islamiste.