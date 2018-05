La coalition des USA frappe deux positions de l’armée syrienne à T2, province de Deir Ezzor

Syrie, 00h30 – Les médias militaires ont annoncé que les installations des sites de l’armée syrienne près de la station pétrolière T2 ont été bombardé par coalition internationale.

Selon une source militaire officielle, les avions de la Coalition dirigée par les États-Unis ont ciblé les sites de l’armée syrienne près d’Al-Bu Kamal dans la campagne de Deir Ezzor.

What a coincidence, #ISIS attacks the #T3 oil station in eastern #Homs, then just one day after, #USA jets bombs the #T2 pumping station in southern #DeirEzzor.

What is your problem with our oil huh?

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 23 mai 2018