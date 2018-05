La Coalition américaine attaque des positions militaires dans la banlieue de Deir Ezzor

L’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH annonce, une douzaine de soldats tués, à confirmer

Deir Ezzor – L’aviation de la Coalition américaine conduite par les Etats-Unis a attaqué des positions de l’armée syrienne dans la banlieue sud-est de Deir Ezzor, dans le cadre de son appui dévoilé au réseau terroriste Daech.

Une source militaire a déclaré à Sana que des positions militaires entre Boukamal et Hmeimieh étaient la cible d’une agression déclenchée aujourd’hui à l’aube par l’aviation de la Coalition américaine, parallèlement avec la mobilisation des terroristes du réseau Daech.

La source a souligné dans sa déclaration que les résultats étaient limités à des dégâts matériels.

L’agression est survenue moins de 24 heures après que l’armée arabe syrienne et les forces alliées avaient déjoué une attaque terroriste sur un certain nombre de positions militaires dans le désert d’al-Maydine dans la banlieue de Deir Ezzor et l’élimination de 10 terroristes, dont certains de nationalité étrangère.

BEYROUTH, LIBAN, 10h45 – Les prétendues frappes aériennes américaines sur les positions de l’armée arabe syrienne SAA dans la campagne de Deir Ezzor ont tué une douzaine de soldats, a déclaré ce matin l’Observatoire syrien des droits de l’homme, partisan de l’opposition.

Al-Masdar a contacté l’armée syrienne pour confirmer les affirmations du OSDH ; cependant, aucune réponse n’a été donnée.

Peu après les prétendues frappes aériennes, l’armée syrienne a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes, mais cela aurait pu changer du jour au lendemain.

Pendant ce temps, des sources militaires russes proches de Russia Today et de RIA Novosti ont affirmé que les États-Unis n’ont pas lancé de frappes aériennes au-dessus de la campagne de Deir Ezzor la nuit dernière.

D’autres détails de l’armée syrienne devraient être publiés plus tard cet après-midi.

A confirmer.

