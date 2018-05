L’armée russe avait découvert un laboratoire d’armes chimiques à Douma, Ghouta

Dans la province de Homs, des équipements nécessaires pour organiser des attaques chimiques ont été découverts dans des dépôts de munitions fournies à des groupes radicaux par des pays de l’Otan, a déclaré à Sputnik le général de brigade libanais en retraite, Amin Hteit.

Le général de brigade libanais en retraite, Amin Hteit, a annoncé à Sputnik que des équipements, qui ont pu être utilisés pour préparer des attaques chimiques, ont été découverts dans des dépôts de munitions fabriquées dans des pays membres de l’Otan dans la province de Homs.

«Cela signifie que l’histoire de l’attaque chimique en Syrie a été préparée par des pays de l’Otan. Des radicaux ont reçu tout ce qui était nécessaire. Des pays de l’Otan, à commencer par les États-Unis, organisent ces provocations pour accuser le gouvernement syrien [d’attaques chimiques, ndlr]», a raconté M.Hteit.

Selon lui, les dépôts de Homs sont encore une preuve que l’Otan a fourni des armes aux terroristes.

«Des militaires américains et français se trouvent illégalement en Syrie. L’Otan a été créée pour être un bloc de défense, mais maintenant, elle s’est transformée à une organisation-agresseur», a conclu Amin Hteit.

Le 21 mai, des représentants du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie et les militaires syriens avaient découvert des dépôts de munitions fabriquées par des membres de l’Otan dans la localité de ZaaFaran, dans la province de Homs.

Le mois dernier, l’armée syrienne a saisi à Dumeir, au nord-est de Damas, un important arsenal des radicaux contenant des missiles fabriqués aux États-Unis, ainsi que d’autres armes et des munitions. Auparavant, les forces gouvernementales avaient découvert dans la Ghouta orientale du chlore et des ampoules fumigènes de fabrication allemande et britannique.

LA HAYE, Pays-Bas – 4 mai 2018 – Le déploiement initial de la Mission d’établissement des faits FFM pour rassembler les faits à Douma, en République arabe syrienne, est achevé. Le Directeur général a remercié les membres de l’équipe FFM pour leur courage et leur professionnalisme. Les échantillons ont été apportés au Laboratoire de l’OIAC où ils seront divisés puis envoyés aux laboratoires désignés par l’OIAC. L’analyse des échantillons peut prendre au moins trois à quatre semaines. Pendant ce temps, la Mission poursuivra son travail de collecte de plus d’informations et de matériel. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de fixer un calendrier pour la publication du rapport de Douma aux États faisant parties de la Convention sur les armes chimiques.

