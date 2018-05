✌Syrie: Victoire de l’armée syrienne à Yarmouk

L’armée est déterminée à traquer les restes des terroristes et à les écraser où ils se trouvent sur le sol syrien

Damas/Le Commandement général de l’armée et des forces armées a proclamé la sécurisation de Damas, ses environs, sa banlieue et ses localités après la purification totale de la zone de Hajar al-Aswad et du camp Yarmouk du terrorisme.

Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à l’Agence Sana, le Commandement a annoncé que les forces armées et les forces d’appui et alliées avaient achevé la purification de la zone de Hajar al-Aswad après l’élimination d’un grand nombre de terroristes du réseau Daech, à l’issue d’une série d’opérations militaires précises et successives qui s’étaient terminées par la reprise du contrôle de toute la zone de Hajar Aswad et du camp Yarmouk après Yalda, Babila et Beit Sahm.

Le Commandement général de l’armée a précisé que la reprise du contrôle de la zone de Hajar Aswad et du Camp Yarmouk couronne la purification totale du terrorisme de toutes les localités de la Ghouta orientale et occidentale.

«La purification de la Ghouta orientale et occidentale du terrorisme est une réalisation importante car elle a abouti à l’élimination totale des pires éléments des réseaux terroristes et fait preuve de la capacité de notre armée intrépide à remporter la bataille face au terrorisme systématique soutenu par les forces régionales et internationales », a ajouté le Commandement dans son communiqué.

Le Commandement de l’armée a souligné l’importance de cet accomplissement qui contribue à garantir la sécurité totale de Damas et sa banlieue et à mettre fin au terrorisme qui menace des millions de citoyens.

Le Commandement a affirmé que l’armée courageuse est aujourd’hui plus forte et plus déterminée à traquer les restes des terroristes et à écraser leurs rassemblements là où ils se trouvent sur le sol syrien.

Le Commandement a affirmé que l’éradication totale du terrorisme est une décision syrienne irrévocable quoi qu’ils soient les sacrifices.

«L’armée syrienne restera le titre de l’héroïsme et du patriotisme et elle poursuivra la lutte jusqu’à la purification de tout le territoire syrien du terrorisme » a conclu le communiqué du Commandement.

R.Bittar

sana.sy