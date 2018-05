Syrie :L’armée russe a abattu un drone au-dessus de l’aéroport de Hmeimim

BEYROUTH, LIBAN, 00h15 – Un drone a été abattu par l’armée russe à l’aéroport de Hmeimim ce soir après avoir été vu s’approcher de l’installation susmentionnée dans le sud-ouest de Lattaquié.

Selon un rapport militaire, le drone inconnu approchait de l’aéroport de Hmeimim à partir de son périmètre nord-est, ce qui a incité la défense aérienne russe à abattre l’avion sans pilote.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de ce drone abattu.

Récemment, l’armée russe a rouvert l’aéroport de Hmeimim aux vols commerciaux, l’installation ayant été déclarée sûre.

Cependant, si ce drone prévoyait d’attaquer l’aéroport, il est probable que l’armée russe fermera l’installation à ces vols pour des raisons de sécurité.

Urgent!

Russian air defenses at the Hmeimim base in rural Latakia have downed drones over the city of Jableh, which were heading towards the base armed with explosives pic.twitter.com/RMWXeuB0Ar

— Moderate Alawite (@moderatealevi) 21 mai 2018