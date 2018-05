Syrie: Le Tigre au Golan?

Les forces d’élite d’Assad au Golan

Alors que des informations en provenance des États-Unis font état de la volonté de certains congressman US de reconnaître l’annexion du Golan par Israël, le président syrien Bachar al-Assad aurait anticipé cette perspective : le président Assad aurait donné l’ordre à ses forces spéciales de se déployer dans cette région hautement stratégique qu’Israël occupe depuis plus de quarante ans et qu’il utilise comme une base arrière à ses attaques fréquentes contre le sol syrien.

De retour de sa visite à Qods où il a participé à la cérémonie du transfert de l’ambassade US, le congressiste de la Floride, Ron DeSantos a fait part à la presse de sa volonté de présenter un projet de loi à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants lequel reconnaîtrait « la soi disant souveraineté israélienne sur les hauteurs syriennes du Golan ».

Selon des sources bien fiables, l’armée syrienne aurait reçu l’ordre de « se repositionner » dans le sud de la Syrie, là où les terroristes takfiristes sont les mieux protégés puisque placés sous l’ombrelle protectrice d’Israël.

La reprise quasi totale du sud de la capitale Damas et la fin des combats dans le sud, la prochaine destination de l’armée syrienne serait le bassin de Yarmouk dans le Rif occidental de Deraa, qui se trouve sous l’occupation du groupe terroriste Jaysh Khalid ibn al-Walid, affilié à Daech. Mais les forces spéciales de l’armée syrienne placées sous commandement du général Suheil al-Hassan, alias Tigre semble avoir une mission autrement importante.

Elles devront se redéployer dans la campagne septentrionale de la province de Homs vers les provinces du sud de la Syrie. Il s’agit de prendre d’assaut des zones occupées par al-Nosra et d’autres milices terroristes et qui sont situées à Deraa et à Quneitra. Le régime israélien se plait à attaquer régulièrement les forces syriennes et leurs alliés positionnées à Quneitra en soutien aux terroristes takfiristes qui lui servent de supplétifs.

