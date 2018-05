⚡La confrontation entre Israël et l’Iran en Syrie

Niveau d’alerte élevé en Syrie! Les “Zionistes” cherchent la guerre, l’Iran, la Syrie et le Hezbollah riposteront

TASS

L’affrontement entre l’Iran et Israël en Syrie se poursuivra et les grèves se poursuivront, mais une guerre massive entre les deux pays est peu probable, a déclaré Irina Zvyagelskaya, chercheuse en chef du Centre d’études arabes et islamiques de l’Institut d’études orientales du RAS, lors d’une présentation du rapport sur la situation au Moyen-Orient dans un lieu du Club de discussion de Valdai.

« Nous n’excluons pas que les forces iraniennes puissent y rester en Syrie. Et cela signifierait qu’Israël les frappera, eux et le Hezbollah « , a-t-elle dit.

Les Etats-Unis soutiennent le droit d’Israël à la légitime défense

« Les Iraniens riposteront, non pas sur les territoires israéliens, mais sur le plateau du Golan. Pourtant, je ne vois pas de guerre massive pour l’instant; je vois des tensions qui s’accélèrent. »

La présence des forces iraniennes en Syrie dépend de ce que le règlement du conflit national dans ce pays se terminera, a noté M. Zvyagelskaya. Selon elle, si le gouvernement du pays reste fort après avoir surmonté la crise, il n’aura plus besoin du soutien de l’Iran. Cependant, un Damas faible devra préserver la présence iranienne.

« La seule chose qui, selon moi, échouera, c’est la création de bases : il s’agit de l’accumulation excessive de l’Iran, cependant, que presque tout le monde s’y opposera « , a-t-elle ajouté.

Le rapport sur le Moyen-Orient

Le rapport du Club de discussion de Valdai « La Russie au Moyen-Orient : l’harmonie dans la polyphonie » a été présenté lundi à Moscou. Il contient l’analyse de la situation actuelle au Moyen-Orient et du rôle de la Russie qu’elle joue actuellement dans la région et qu’elle pourrait jouer à l’avenir.

almasdarnews.com

Source tass.com

Adaptation Yandex

Confrontation between Israel and Iran in Syria will not turn into massive war, says expert https://t.co/2Ge6zYYbaS

© AP Photo/Ariel Schalit pic.twitter.com/Hklwr7Hp24 — TASS (@tassagency_en) 21 mai 2018

Des avions de combat israéliens volent le long de la frontière syro-libanaise à augmenter les niveaux d’alerte à Damas.

BEYROUTH, LIBAN, 11h25 – Des avions de guerre israéliens ont de nouveau été vus volant le long de la frontière syro-libanaise, ce qui a incité la Défense aérienne syrienne à relever son niveau d’alerte.

Selon un rapport militaire de Damas, des avions de combat israéliens sont entrés au Liban et ont survolé la ville de Marjeyoun avant de se diriger vers la vallée de la Beqa’a dans l’est du pays.

Les avions de guerre israéliens ont ensuite volé près de la frontière syrienne, mais n’ont pas franchi la frontière syrienne.

Récemment, l’armée de l’air israélienne a effectué plusieurs vols au-dessus de l’est du Liban, ce qui a accru les craintes d’une éventuelle attaque.