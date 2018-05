📹Un équipement militaire russe sophistiqué décime les positions de Daech à Yarmouk

Un déminage à distance pour frayer un chemin à travers un champs de mine, la charge explosive a été balancée “Directo” sur les terroristes! HaHaHa!💥💥😂

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 23h00 – La chaîne RusVesna.Su.Su YouTube a diffusé samedi des images d’un véhicule de déminage UR-83P fourni par la Russie qui décimait les fortifications de l’Etat islamique Daech à l’intérieur du camp de Yarmouk ce week-end.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, l’UR-83P a détruit un bâtiment entier détenu par Daech et ses tranchées correspondantes dans le camp de Yarmouk, tuant tous les combattants terroristes à l’intérieur.

Bien que le gouvernement ait nié tout accord avec Daech, des pourparlers sont toujours en cours entre les deux parties pour que l’EI abandonne ses dernières positions à Hajar Al-Aswad et au camp de Yarmouk.

Les lignes de front du camp de Yarmouk et de Hajar Al-Aswad ont été relativement calmes depuis le début de ces négociations cet après-midi.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Un système de déminage équipe les BMP-3, d’une charge étendue de déminage UZP-06 et UZP-06D, peut éliminer les mines sur un périmètre compris entre 340 et 1 000 mètres de long et de plusieurs dizaines de mètres de large. Sa nouvelle charge est capable de neutraliser tout type de mine. rpdefense.over-blog.com