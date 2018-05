La Duchesse Meghan laisse une marque sur la monarchie britannique

Le pouvoir dans l’amour, Elton John twitte “l’amour ne reconnaît pas les barrières”

By Isha Sesay

Biracial, américain et maintenant une duchesse, Meghan laisse la marque sur la monarchie

Lorsque le prince William a épousé Catherine Middleton en 2011, il était difficile d’ignorer le fait que l’occasion était en grande partie blanche, masculine et ancrée dans le genre de tradition que le monde associe à la monarchie britannique.

Sept ans plus tard, il est clair qu’il est arrivé quelque chose d’important à la famille la plus célèbre du monde.

Les membres de la famille royale semblent souvent insulaires, fermés et enveloppés dans la tradition. Pourtant, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle s’est écarté de cette tradition d’une manière qui, il n’y a pas si longtemps, semblait presque inimaginable.

Commençons par la musique : Une chorale de gospel a chanté « Stand by Me » de Ben E. King pendant la cérémonie. Un violoncelliste noir de 19 ans s’est produit pendant que le couple signait le registre. Et la cérémonie s’est terminée par une interprétation de la version d’Etta James de « Amen/This Little Light of Mine », une chanson qui est devenue synonyme du mouvement américain pour les droits civiques.

Ce n’est pas tout. Le Très Révérend Michael Curry – le premier chef afro-américain de l’Église épiscopale des États-Unis – a prononcé une allocution cinglante, en rupture avec la coutume royale. Il a parlé pendant 13 minutes captivantes, citant à un moment le leader des droits civiques, le révérend Martin Luther King : « Nous devons découvrir le pouvoir de l’amour, le pouvoir rédempteur de l’amour, le pouvoir rédempteur de l’amour. Et quand nous le ferons, nous ferons de ce monde entier un monde nouveau. Mais l’amour, l’amour est le seul moyen. Il y a du pouvoir dans l’Amour. Ne le sous-estimez pas. Ne soyez pas trop sentimental. Il y a du pouvoir, le pouvoir dans l’amour. »

Et la mariée descendit seule une grande partie de l’allée, entourée seulement de ses jeunes demoiselles d’honneur et sans demoiselle d’honneur. Aucun homme ne l’a donnée à un autre homme.

La famille royale, comme on le sait, ne fait pas de politique. Et l’une des questions les plus fréquemment posées, lors de l’annonce des fiançailles du couple, était de savoir comment Meghan s’adapterait à cette situation.

Elle s’est servie de sa position d’actrice bien connue pour s’exprimer sur des questions allant de l’égalité des sexes à la fin de l’esclavage moderne. Elle a condamné publiquement le président américain Donald Trump et a critiqué la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne.

Mais une fois à l’intérieur du clan, serait-elle forcée de se taire ?

Si l’on se fie à ce qui se passe aujourd’hui, il semble clair que non seulement elle n’a aucune intention d’éviter les questions qui l’intéressent, mais que la famille royale est moins allergique au changement que ne le pense le public.

Elle a laissé échapper des indices subtils, qu’elle nous a permis de déballer et de comprendre leur signification par nous-mêmes. En 2018, nous avons entendu une chanson de protestation des droits civiques dans la maison de la monarchie britannique sous les yeux du monde entier. Elle a invité un pasteur noir à prêcher au monde les paroles du révérend Martin Luther King. Elle s’est dirigée vers l’homme qu’elle a choisi d’épouser.

Meghan saura exactement comment cela aura été interprété, tout comme les membres de la famille royale. Et il est clair qu’ils en sont ravis.

Et c’est évidemment de voir la bonne image avec le public. J’ai couvert le mariage de William et Catherine en 2011 et j’ai trouvé la différence entre les foules et les couples royaux, est bien frappante.

En 2011, les spectateurs étaient principalement blancs et âgés. Mais ici à Windsor, la diversité de la foule montre que ce nouveau chapitre pour les membres de la famille royale est un nouveau chapitre pour la façon dont le public pense aux membres de la famille royale. Des gens qui n’avaient jamais pensé à la monarchie sont en train de l’adopter.

En peu de temps, Meghan Markle a inauguré une nouvelle sensibilité et a fait recalibrer la façon dont le monde pense à cette famille que nous pensions déjà si bien connaître.

La duchesse de Sussex a choisi de faire de son mariage un moment où le monde s’est mis à l’écoute et a été amené à penser à l’égalité raciale et à l’égalité des sexes. Elle a pris la décision d’envoyer un message au monde entier.

C’est une décision qu’elle a prise avec son mari et avec la bénédiction des membres de sa nouvelle famille. Et c’était puissant.

Isha Sesay is an anchor and correspondent for CNN International. She co-anchors ‘CNN Newsroom’ with John Vause from 12-3am ET/9-12am PT from the network’s Los Angeles bureau.

