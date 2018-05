😡Les forces françaises cherchent à établir une base de sécurité dans le nord-est de la Syrie

Voilà le “Scoop”! Des pourparlers entre les forces françaises et Daech visaient à parvenir à un accord pour la libération de 5 000 prisonniers dans les prisons de l’EI

TEHRAN, FNA – L’armée française prévoit d’établir une base de sécurité dans l’ouest de Raqqa, sous le contrôle des milices soutenues par les Etats-Unis, a rapporté samedi un site d’information affilié à la milice.

Smart news rapporte que les forces françaises ont effectué une visite à Kandal Field dans l’ouest de Raqqa, dans le nord-est de la Syrie, qui est sous le contrôle de milices soutenues par Washington.

Il a ajouté que les forces françaises ont quitté leur base dans la ville de Manbij, dans le nord d’Alep, pour établir une base de sécurité dans l’ouest de Raqqa, ajoutant que près de 140 miliciens suivront une formation en matière de renseignement et de sécurité sous la supervision des forces françaises.

Entre-temps, d’autres rapports indiquent que les Français sont en pourparlers avec l’Etat islamique EI dans l’est de la Syrie.

Le site d’information en langue arabe al-Ahd a cité des sources affiliées à des militants qui ont révélé que les pourparlers entre les forces françaises et l’EI visaient à parvenir à un accord pour la libération de 5 000 prisonniers dans les prisons de l’EI, ajoutant que les forces françaises, en retour, assureraient l’évacuation des terroristes de l’EI des villages et villes de Hajin, Albu Hassan, Al-Sha’afa, al-Shouseh et al-Baqouz dans le sud-est de Deir Ezzor.

Sur la base de l’accord, l’EI serait transféré dans les régions d’Abu Hamezeh et de Tal al-Shayer dans le sud-est de Hasaka, près de la frontière avec l’Irak.

En outre, les deux parties ont convenu de poursuivre les pourparlers sur la libération de 620 femmes et enfants membres de la famille de militants de l’EI qui sont sous la garde des combattants kurdes.

Source en.farsnews.com