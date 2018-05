Le président Bachar al-Assad rencontre Vladimir Poutine

La joie de Assad de voir son ami russe Poutine

Kremlin

Vladimir Poutine: Monsieur le Président,

Je suis très heureux de vous voir en Russie. Au début de la réunion, je tiens à vous féliciter pour le début du mois sacré du Ramadan.

Je tiens également à vous féliciter pour le succès significatif de l’armée gouvernementale syrienne dans la lutte contre les groupes terroristes. Grâce aux efforts déployés par votre personnel militaire ces dernières années, des mesures très importantes ont été prises pour renforcer l’autorité légitime. Les terroristes déposent leurs armes à des points clés en Syrie, qui a permis à la Syrie de restaurer les infrastructures et de les pousser pratiquement arrêter leur exploitation près de la capitale syrienne.

Et bien sûr, maintenant, après ces succès militaires, bien sûr, créer des conditions supplémentaires pour la reprise du processus politique à grande échelle.

Beaucoup a déjà été fait au cours du processus d’Astana. Beaucoup a été fait et dans le cadre du Congrès du peuple syrien, qui s’est tenu à Sotchi. Maintenant, nous pouvons prendre les prochaines étapes avec vous. Et la prochaine tâche est, bien sûr, le redressement économique et l’aide humanitaire aux personnes qui se trouvent dans une situation difficile.

Comme vous le savez, nous sommes en contact avec toutes les parties à ce processus complexe, y compris l’Organisation des Nations Unies et le représentant du Secrétaire général, M. De Mistura.

Je voudrais discuter avec vous aujourd’hui de tous ces domaines de notre travail commun. Bienvenue!

B. Assad: Merci beaucoup, Monsieur le Président!

Tout d’abord, je voudrais vous féliciter pour le début de votre nouveau mandat présidentiel. Je crois que le succès des élections est la preuve de la justesse de votre politique tant au niveau national et au niveau international, comme le peuple russe voir que, grâce à vos actions de positions de votre pays sont de plus en plus forte sur la scène internationale.

Et je suis heureux de vous revoir à Sotchi aujourd’hui après notre dernière réunion il y a quelques mois. Dans la période entre les deux réunions, il y a eu beaucoup de changements positifs. Tout d’abord, cela concerne la lutte contre le terrorisme. La zone contrôlée par les terroristes est devenue beaucoup plus petite. Au cours des dernières semaines, des centaines de milliers de Syriens ont pu retourner chez eux, en route vers des millions de Syriens.

La stabilité s’améliore, et tout cela ouvre la porte au processus politique que nous avons commencé il y a quelque temps. J’ai toujours dit, et je le répète encore une fois, que nous soutenons toujours avec enthousiasme le processus politique, qui devrait aller de pair avec la lutte contre le terrorisme.

Nous savons que cela ne sera pas facile, car certains pays ne veulent pas que la stabilité revienne en Syrie. Cependant, avec vous et les autres partenaires et amis, nous continuerons à avancer fermement vers le processus de paix pour le bien de la paix. La réunion d’aujourd’hui nous donne une bonne occasion de développer des positions communes pour la période à venir en ce qui concerne le processus de négociation à Astana et à Sotchi.

Encore une fois, merci. Je voudrais remercier séparément les forces armées russes, en particulier les forces aériennes et spatiales, qui ont joué un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme au cours de la période récente.

Vladimir Poutine: Merci!

kremlin.ru

Adaptation Yandex

