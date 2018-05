Vladimir Poutine et les forces armées de Russie

Une puissance russe, le système missile S-500, portée de tir 600 km, vitesse 25 000 km/h

Président de la Russie Vladimir Poutine : Bonjour, chers camarades.

Aujourd’hui, nous commençons une nouvelle série de réunions sur des questions clés liées au développement des Forces armées.

Nous travaillons dans ce format depuis plus de cinq ans maintenant, et il s’est avéré efficace et très demandé pendant cette période. Elle nous permet d’analyser et de prendre en compte l’évolution dynamique de la situation et, le cas échéant, de clarifier et d’ajuster rapidement nos plans de modernisation de l’armée et de la marine et de développer notre industrie de défense, et de prendre des décisions qui assureront l’exécution méticuleuse de l’ordre de défense de l’Etat.

Au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup pour la consolidation de nos forces armées. Leur structure et leur effectif ont été rationalisés ; des contrôles inopinés de l’état de préparation au combat pour toutes nos forces sont régulièrement organisés ; les unités sont régulièrement équipées de nouvelles armes et de nouveaux matériels.

Cette année, nos modèles d’armes et systèmes d’armes avancés sans équivalent dans le monde ont été présentés pour la première fois. Ils augmentent considérablement notre capacité à assurer la sécurité de la Russie et à nous fournir un équilibre stratégique, en maintenant l’équilibre stratégique dans le monde pour les décennies à venir. Nous avons discuté des travaux sur ces systèmes lors de nos réunions précédentes. Nous savons qu’ils sont dans différents états de préparation. Nous continuerons d’accorder une attention régulière à ces questions.

Il est clair que nous devons continuer d’avancer, moderniser constamment l’armée et la marine, les développer dans tous les domaines essentiels.

Les forces nucléaires stratégiques sont sans aucun doute d’une importance cruciale pour la défense et la sécurité. Conformément au programme d’armement de l’État, nous continuerons à remplacer les systèmes de missiles Topol par des systèmes de pointe Yars. Quatorze régiments de missiles devront en être équipés d’ici la fin décembre.

Au cours de l’année, la composante aérienne de la « triade nucléaire » sera renforcée par des bombardiers Tu-95MS et Tu-160 modernisés qui transporteront des missiles de croisière à longue portée Kh-101 et Kh-102. La construction des sous-marins lance-missiles stratégiques Borei doit se dérouler strictement selon le calendrier prévu.

L’une des priorités est l’amélioration des moyens de lutte contre les armes de haute précision et leurs porteurs. Nous devons développer et renforcer activement les capacités technologiques dans le domaine de la défense aérienne, poursuivre la modernisation du complexe Pantsir et achever la conception et la préparation de la production en série du tout nouveau système S-500, capable de fonctionner à très haute altitude, y compris dans l’*espace proche.

Veuillez rendre compte de l’état de la progression des travaux dans ces domaines.

Les priorités absolues comprennent l’augmentation des capacités de combat de la Marine, principalement en équipant les navires de missiles Kalibr et en installant des systèmes de reconnaissance et de désignation d’objectifs à la fine pointe de la technologie. Leur utilisation améliorera considérablement la précision et assurera une forte concentration des frappes sur la cible.

Et il est absolument crucial de développer les forces terrestres. Ils jouent un rôle particulier pour assurer la sécurité de la Russie. Ils doivent être prêts à neutraliser rapidement et efficacement les menaces potentielles dans tous les domaines stratégiques.

Nous devons continuer à fournir aux unités des armes et du matériel de pointe, y compris des véhicules de combat basés sur les plates-formes unifiées Armata, Kurganets-25, Bumerang et Taifun, et à fournir au personnel du matériel de combat d’infanterie Ratnik.

Commençons notre travail.

Thermosphère

