Les forces russes lancent le plus grand assaut sur le dernier bastion de Daech dans le sud de Damas

Attaque massive des forces syriennes et russes Ă Yarmouk

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 07h45 – Les forces aĂ©rospatiales russes ont lancĂ© ce matin un assaut massif sur la partie sud de Damas, ciblant plusieurs positions terroristes appartenant Ă l’État dit islamique Daech.

Selon un rapport militaire d’une source sur le terrain, les forces russes et syriennes ont lancĂ© ce matin leur plus grande attaque de l’offensive, provoquant plusieurs explosions qui ont pu ĂȘtre entendues dans toute la capitale.

L’attaque conjointe russosyrienne visait principalement les zones contrĂŽlĂ©es par Daech Ă l’intĂ©rieur de Hajar Al-Aswad, du camp de Yarmouk et d’Al-Tadamon.

Au mĂȘme moment, la 42e brigade de la 4e Division mĂ©canisĂ©e de l’armĂ©e arabe syrienne, aux cĂŽtĂ©s de Liwaa Al-Qods, a pris d’assaut les derniĂšres positions de l’État islamique le long de l’axe sud-ouest de la 30e Rue.

Des affrontements intenses se déroulent actuellement sur cet axe et dans plusieurs autres zones autour du sud de Damas sous contrÎle de Daech.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Attaque massive des forces syriennes et russes Ă Yarmouk.

Selon le correspondant, les forces russes et syriennes ont utilisĂ© Ă la fois des frappes aĂ©riennes et des missiles sol-sol contre les terroristes de l’État islamiques Ă l’intĂ©rieur du camp de Yarmouk, Hajar Al-Aswad et Al-Tadamon.