🔴Président Assad, Palestine: Israël reste un ennemi occupant notre territoire

La guerre ne changera aucun de nos principes, la question de la Palestine reste fondamentale pour nous, et Israël reste un ennemi occupant notre territoire, nous continuons à soutenir toutes les résistances dans la région aussi longtemps que cette résistance est réelle et pas fausse comme le cas de certaines résistances.

Syrian Presidency

Adaptation Yandex

Israeli snipers shot 1,359 Gaza border protesters yesterday killing 60 so far. While media reports the trigger to be the US embassy move, the context is the blockade of Gaza & and a criminal corruption probe into Israeli PM Netanyahu which threatens to bring down his government.

— WikiLeaks (@wikileaks) 15 mai 2018