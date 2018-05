Hezbollah: « La prochaine fois, Israël sera visé »

La riposte sera non pas au Golan, mais au cœur de la Palestine occupée – Nasrallah, Hezbollah

« Si Israël continue ses agressions contre la Syrie, la riposte de la Résistance sera, cette fois-ci, au cœur de la Palestine occupée, et non pas au Golan », affirme le secrétaire général du Hezbollah libanais.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a prononcé un discours ce lundi 14 mai à l’occasion du 2e anniversaire de la mort en martyr de Mustapha Badreddin, un commandant de ce mouvement tué en 2016 en Syrie.

Outre les questions politiques internes, Seyyed Hassan Nasrallah a également évoqué les évolutions en cours dans la région.

Le secrétaire général du Hezbollah a surtout fait allusion à « la récente confrontation avec l’armée israélienne au Golan ».

Hassan Nasrallah a affirmé que le 10 mai, Israël avait perdu sa soi-disant invulnérabilité au Golan. « La frappe a bien atteint la profondeur stratégique d’Israël sans que ce dernier puisse la contrer », a-t-il souligné.

Le secrétaire général du Hezbollah a aussi fait allusion à l’écrasement, il y a 3 mois, d’un avion de chasse israélien, pour dire :

« Cela fait des années qu’Israël cherche à légitimer l’annexion du Golan à la Palestine occupée, mais c’est la 1re fois, au cours de ces dernières années, qu’Israël est visé par une attaque d’une si grande ampleur. En réalité, 55 missiles ont été tirés en direction des cibles militaires israéliennes, causant de grandes explosions, si bien que les colons israéliens se sont vus obligés de se mettre dans les abris. »

« Ce n’est qu’une façon de riposter aux agressions permanentes israéliennes contre la Syrie », a-t-il martelé.

S’adressant aux Israéliens, le secrétaire général du Hezbollah a ajouté :

« Vous Israéliens, en tant qu’ennemis, vous ne pourrez plus continuer vos agressions contre la Syrie, son peuple et l’axe de la Résistance, sans recevoir de riposte cinglante. »

« Si l’agression israélienne contre la Syrie continue, cette fois, la riposte sera non pas au Golan, mais au cœur de la Palestine occupée.»

En ce qui concerne la décision du président US de reconnaître, comme capitale d’Israël, la ville de Qods, Nasrallah a affirmé qu’il s’agit plutôt de la décision de toute une administration et non pas d’une seule personne.

En cas d’éventuelle dénonciation de cette décision au sein du Conseil de sécurité, les États-Unis y apposeraient leur veto, « car la politique américaine est dépourvue de toute valeur humaine », a-t-il estimé.

Le secrétaire général du Hezbollah a fait allusion à l’attitude du président américain, Donald Trump, qui a quitté l’accord nucléaire avec l’Iran, sans prendre en compte les intérêts de ses alliés européens, pour conclure que les pays arabes auraient tort de croire que leurs intérêts comptent pour les États-Unis.

parstoday.com