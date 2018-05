Les défenses aériennes syriennes ont détruit plus de la moitié des missiles israéliens : Ministère russe de la Défense

Les missiles israéliens interceptés par des défenses aériennes syriennes

By Zen Adra

DAMAS, SYRIE, 17h30 – Les défenses aériennes syriennes ont abattu plus de la moitié des missiles tirés par les avions de combat et les lanceurs israéliens hier soir, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Israël a tiré plus de 70 missiles terrestres tactiques et aériens sur des « unités armées iraniennes » et des positions pour l’armée syrienne près de la capitale syrienne et dans le sud de la Syrie.

Les dégâts et les bomdardements de l’attaque au missile doivent encore être vérifiés.

« 28 avions israéliens F-15 et F-16 ont participé au raid aérien, qui a tiré plus de 60 missiles air-sol sur différentes parties de la Syrie. De plus, Israël a lancé plus de dix missiles tactiques surface-surface », a déclaré le ministère russe de la Défense.

« Les défenses aériennes de la Syrie ont détruit plus de la moitié des missiles israéliens », a ajouté le ministère russe de la Défense.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Russian Defence Ministry: #Syria‘s air defence downed more than half of the 70+ (60 air-to-surface, 10+ surface-to-surface) missiles fired by Israel pic.twitter.com/164KgId6uV — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 10 mai 2018

😡L’armée syrienne a repoussé l’ennemi #Israel https://t.co/JqyPW35GF8 via @IntropaJacques Nos vaillantes forces armées continuent de remplir leur devoir sacré de défendre la patrie – Les Forces Armées de #Syrie #Syria pic.twitter.com/seO0FGoSMC — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 10 mai 2018