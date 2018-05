😡L’armée syrienne a repoussé l’ennemi Israel

Nos vaillantes forces arm̩es continuent de remplir leur devoir sacr̩ de d̩fendre la patrie РLes Forces Arm̩es de Syrie

Damas/ Le commandement général de l’armée et des forces armées a assuré que les défenses antiaériennes syriennes avait repoussé une nouvelle agression israélienne détruit de nombreuses missiles israéliens qui ont visé des positions militaires.

Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à SANA, le commandement a réaffirmé la pleine disposition de l’armée arabe syrienne à Défendre la Patrie.

Le commandement a indiqué que les systèmes des défenses antiaériennes syriennes avaient repoussé l’agression et détruit de nombreux missiles israéliens lancés successivement sur un certain nombre de positions militaires à plusieurs directions.

Le commandement de l’armée a fait savoir que trois personnes étaient tombées en martyr alors que deux autres avaient été blessées du fait de l’agression israélienne qui a également causé la destruction d’une station radar et d’un dépôt de munitions et des dégâts dans plusieurs  sites de la défense antiaérienne.

Le commandement a affirmé la disponibilité de l’armée à repousser toute agression contre la Syrie.

Et le commandement de conclure : « Telles agressions flagrantes n’aboutissent qu’à la réalisation de plus de victoires dans la lutte contre le terrorisme sur les territoires syriens et à la consolidation de notre détermination à poursuivre la défense de la Partie et à préserver la sécurité des citoyens ».

