La Russie célèbre le 9 mai le 73e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique

Chaque famille a ses propres héros, qui vivent dans nos cœurs. Ils sont avec nous dans les rangs du Régiment Immortel – Vladimir Poutine

Kremlin

Président de la Russie Vladimir Poutine: Citoyens de Russie,

Anciens combattants, soldats et marins, sergents et sergents-chefs, adjudants et adjudants-chefs, officiers, généraux et amiraux,

Félicitations pour le Jour de la Victoire!

Cette fête a toujours été et sera toujours la journée la plus chère et la plus sacrée pour chaque famille, pour tout notre immense pays, une journée de fierté nationale et une éternelle mémoire infaillible.

Il y a soixante-treize ans, la grande guerre patriotique a pris fin, le nazisme a été écrasé et ses atrocités, ses outrages et sa barbarie ont pris fin et les plans de domination mondiale ont été vaincus.

La défaite des nazis était une énorme victoire triomphale. Ce mot attendu depuis longtemps a immédiatement entouré la planète. Tous les pays, tous les peuples à l’époque comprenaient que l’issue de la Seconde Guerre mondiale était déterminée par l’Union soviétique, que ce grand exploit sacrificiel avait été accompli par nos soldats et notre peuple.

Il a gagné la victoire au prix des pertes les plus dures et irremplaçables; il a défendu l’honneur et l’indépendance de notre patrie grâce à un courage inégalé sur les lignes de front et sur le front intérieur. Cependant, des tentatives sont faites aujourd’hui pour rayer l’acte des personnes qui ont sauvé l’Europe et le monde de l’esclavage, des horreurs de l’Holocauste, déformer les événements de la guerre, enterrer les vrais héros dans l’oubli, forger, réécrire et l’histoire corrompue elle-même.

Nous ne laisserons jamais cela se produire. Nous devons garder le souvenir du courage des guerriers qui ont donné leur vie, de tous nos soldats et des combattants courageux du Deuxième Front, de la contribution apportée par les pays de la coalition anti-hitlérienne, de la fraternité de ces pays. qui s’est levé contre le nazisme.

Nous serons toujours fiers du fait que le peuple soviétique a tenu bon et n’a pas cédé à l’ennemi cruel, tandis que certains pays ont préféré la disgrâce de la capitulation, le compromis hypocrite ou la coopération directe avec les nazis.

Nos gens se sont battus jusqu’à la mort. Aucun autre pays n’a repoussé une telle invasion, évacué sous le feu de l’ennemi des millions de personnes et des milliers d’usines, qui ont pratiquement commencé à fabriquer des équipements et des munitions pour le front.

L’impossible a été atteint. Personne ne pensait à eux-mêmes et tout le monde travaillait héroïquement, y compris les femmes et les enfants. Pour la patrie, pour la victoire. Pour ceux qui défendaient notre pays, leurs familles au cœur de la guerre.

Le courage de nos guerriers est incommensurable. Tous, d’un privé à un général, se sont battus dans le froid et la chaleur, dans de petits et grands champs de bataille. Chaque ligne militaire faisait partie de la patrie, et pour cette raison, chacun d’eux était le plus important.

Nos troupes ont remporté de grandes victoires dans les batailles décisives de Moscou et de Stalingrad, dans les batailles près de Koursk et sur le Dniepr, ont brisé le siège de Leningrad et libéré les capitales européennes. Ils ont pris Berlin dans l’assaut décisif.

Leur origine n’avait pas d’importance pendant tout ce temps: d’où ils venaient, quelle était leur appartenance ethnique ou leur religion, quelle région du vaste pays qu’ils habitaient avant la guerre, et s’ils étaient enrôlés pour rejoindre l’armée ou se porter volontaires pour le front.

Tout le monde avait une mère patrie. Tout le monde a combattu autant qu’ils le pouvaient, jusqu’à la dernière ronde, jusqu’à la dernière goutte de sang.

Le 9 mai unit les générations à travers une histoire de courage. Chaque famille a ses propres héros, qui vivent dans nos coeurs. Ils sont avec nous dans les rangs du Régiment Immortel.

Nous nous inclinons devant la mémoire chérie de tous ceux qui ne sont pas revenus de la guerre, des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des maris, des épouses, des sœurs, des camarades, des parents et des amis. Nous pleurons les anciens combattants qui sont décédés.

Observeons une minute de silence.

(Une minute de silence.)

Amis,

En juin 1941, la guerre est entrée dans tous les foyers, séparant les êtres chers, pour la plupart – pour toujours. Il est devenu orphelin et a perdu des centaines de milliers d’enfants, détruisant les espoirs et les plans, incinérant des villes et des villages.

La guerre est toujours un défi à la vie elle-même et à tout ce qu’elle offre de mieux.

Nous nous souvenons des tragédies des deux guerres mondiales; les leçons de l’histoire ne nous laissent pas «devenir aveugles». Les nouvelles menaces portent les mêmes vieux traits laids: l’égoïsme et l’intolérance, le nationalisme agressif et les revendications d’exclusivité.

Nous sommes conscients de la gravité de ces menaces. Il est important que tous les pays, toute l’humanité réalisent que la paix est très fragile et que sa stabilité est renforcée par notre engagement commun à nous entendre, à nous faire confiance et à nous respecter les uns les autres.

La Russie est ouverte au dialogue sur toutes les questions liées à la garantie de la sécurité mondiale; il est prêt pour un partenariat égal et constructif pour l’accord, la paix et le progrès sur la planète.

Chèrs vétérans,

Notre gratitude à vous ne connaît pas de limites; nos cœurs en parlent maintenant. Un défilé militaire aura lieu en l’honneur de vos services à la Patrie.

Vos vies, brûlées par la guerre, sont un exemple éternel pour toutes les générations. Nous nous inclinons devant votre féroce loyauté envers la mère patrie.

Nous sommes honorés d’être vos héritiers. Nous comprenons l’étendue de cette responsabilité et nous ne vous laisserons jamais tomber.

La fierté dans votre action nous rend plus forts. Maintenant, une nouvelle génération de vainqueurs est dans les rangs, et ils vont marcher à travers la place principale du pays.

Nous suivrons toujours votre testament, vos traditions. Nous continuerons à travailler dur pour réussir dans l’intérêt de la prospérité et du pouvoir de la Russie. La lumière de vos victoires, votre bravoure et vos paroles nous encourageront dans cette voie.

Joyeuses fêtes ! Félicitations pour le jour de la Grande Victoire ! Hourra !

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

#VictoryDay: Laying wreath at Tomb of Unknown Soldier https://t.co/vWuGTMhZ7g pic.twitter.com/QTdE7uS213 — President of Russia (@KremlinRussia_E) 9 mai 2018

Les militaires russes se trouvant stationnés sur la base aérienne de Hmeimim fêtent le #JourdelaVictoirehttps://t.co/1rIdcWmRY8 pic.twitter.com/XzF1t9C0lZ — Sputnik France (@sputnik_fr) 9 mai 2018