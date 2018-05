Vladimir Poutine a prêté serment en tant que Président de la Russie

Je consacrerai ma vie et mon travail au service du peuple et de notre patrie – Vladimir Poutine

Kremlin

Vladimir Poutine a été investi en tant que Président de la Russie lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Grand Palais du Kremlin.

La cérémonie s’est ouverte alors que le drapeau national, l’étendard du président, la Constitution russe et l’insigne du président ont été introduits dans la salle St Andrew du Grand Palais du Kremlin.

Conformément à l’article 82 de la Constitution russe, Vladimir Poutine a prêté serment au peuple russe en présence des membres du Conseil de la Fédération, des membres de la Douma d’Etat et des juges de la Cour constitutionnelle russe. Le président de la Cour constitutionnelle Valery Zorkin a annoncé Vladimir Poutine, le nouveau président de la Fédération de Russie.

Par la suite, Vladimir Poutine, président de la Russie et commandant en chef suprême des forces armées russes, a passé en revue le régiment présidentiel sur la place de la cathédrale pour marquer son inauguration. Le régiment présidentiel célèbre aujourd’hui son 82e anniversaire.

Après la cérémonie d’inauguration, le président russe Vladimir Poutine a rencontré brièvement des représentants d’associations publiques de jeunesse et d’organisations bénévoles.

* * *

Discours à la cérémonie d’inauguration en tant que Président de la Russie

Vladimir Poutine : Citoyens de Russie, mesdames et messieurs, amis,

Je salue tous les citoyens de notre grande nation et les compatriotes vivant à l’étranger, tous ceux qui regardent la retransmission de cette cérémonie et tous ceux qui sont présents ici aujourd’hui, dans les salles historiques du Kremlin et sur l’ancienne place de la cathédrale.

Alors que je m’apprête à prendre mes fonctions de Président de la Russie, je suis tout à fait conscient de l’immense responsabilité envers chacun d’entre vous et envers l’ensemble de notre nation multiethnique. Je suis conscient de ma responsabilité envers la Russie, un pays de victoires et de réalisations magnifiques, envers l’histoire de l’État russe qui remonte à des siècles et envers nos ancêtres. Leur courage, leur travail acharné, leur unité inébranlable et la façon dont ils ont sanctifié leur patrie sont des exemples éternels de leur dévouement à leur patrie.

Je crois qu’il est de mon devoir et du sens de ma vie entière de tout faire pour la Russie, son présent et son avenir, de veiller à ce qu’elle soit pacifique et prospère, de préserver et de perpétuer notre grand peuple et d’apporter la prospérité à chaque foyer en Russie. Permettez-moi de vous assurer que, tout comme avant, je consacrerai ma vie et mon travail au service du peuple et de notre patrie. C’est ma plus grande aspiration.

Je voudrais remercier les citoyens de Russie pour leur unité, pour avoir cru qu’ensemble nous pouvons changer beaucoup de choses pour le mieux. Permettez-moi de vous remercier encore une fois. Merci pour le soutien sincère que j’ai reçu des citoyens russes à l’élection présidentielle. Je considère ce soutien comme un énorme atout politique et un soutien moral fiable. Ce soutien est un signe de foi et un signe d’espoir que la Russie continuera à renforcer ses forces et que son peuple vivra mieux. Ce soutien est également essentiel pour affirmer nos positions sur la scène internationale et pour agir résolument en faveur d’un changement profond et positif au sein du pays.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

Vladimir Putin was sworn in as the President of the Russian Federation https://t.co/sGavQ7oDyD pic.twitter.com/OUNnrLx7RL — President of Russia (@KremlinRussia_E) 7 mai 2018

Vladimir #Putin has officially taken office of the President of #Russia, after having given the oath: « I swear in exercising the powers of the President of Russia… to protect the sovereignty and independence, security and integrity of the state, to faithfully serve the people » pic.twitter.com/1KhWKjlttZ — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 7 mai 2018

“Je jure en exerçant les pouvoirs du Président de la Russie…. de protéger la souveraineté et l’indépendance, la sécurité et l’intégrité de l’Etat, de servir fidèlement le peuple”