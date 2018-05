😡La France propose de changer les statuts de l’OIAC! Sortir la Russie de son droit de veto

Empêcher la Russie, de prendre de toutes décisions! Poutine dira Niet!

La France propose de changer les statuts de l’OIAC

Depuis plusieurs mois, les membres du « petit groupe » (Arabie saoudite, États-Unis, France, Jordanie, Royaume-Uni) tentent d’éliminer la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Dans la même veine, la France vient de proposer d’amender les statuts de l’OIAC, l’organisation chargée de vérifier l’application du Traité d’interdiction des armes chimiques —ce qui par voie de conséquence modifierait le sens du Traité—.

L’idée est que, puisque la Russie s’est opposée à la version atlantiste de l’affaire Skripal et des événements de la Ghouta orientale, l’OIAC puisse trancher sans elle sur ce qui s’est passé et puisse désigner les coupables.

Jusqu’ici, le mandat de l’OIAC lui permet d’établir des faits, pas de désigner des responsabilités. Les décisions de l’Organisation sont prises à une majorité qualifiée.

La proposition française est de décider désormais à la majorité simple ce qui donnerait automatiquement le pouvoir aux seuls Occidentaux.

Déclaration du porte-parole de l’OIAC sur le déploiement de la mission d’établissement des faits à Douma

LA HAYE, Pays-Bas – 4 mai 2018 – Le déploiement initial de la Mission d’établissement des faits (FFM, Fact-Finding Mission) pour rassembler les faits à Douma, en République arabe syrienne, est achevé. Le Directeur général a remercié les membres de l’équipe FFM pour leur courage et leur professionnalisme. Les échantillons ont été apportés au Laboratoire de l’OIAC où ils seront divisés puis envoyés aux laboratoires désignés par l’OIAC. L’analyse des échantillons peut prendre au moins trois à quatre semaines. Pendant ce temps, la Mission poursuivra son travail de collecte de plus d’informations et de matériel. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de fixer un calendrier pour la publication du rapport de Douma aux États, faisant partis de la Convention sur les armes chimiques.

Sous l’impulsion de la Russie, l’OIAC devait inspecter Douma le samedi 14 février 2018, le matin du 13, la France de Macron bombardait la Syrie.

