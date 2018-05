⚡2 zones de conflit direct entre la Russie et les USA

L’activité militaire américaine dans la Baltique peut provoquer un conflit – Le sénateur Alexei Pouchkov, Russie

Le sénateur Alexei Pouchkov, membre du Conseil de la Fédération de Russie (chambre haute du Parlement), croit que la Russie et les États-Unis risquent d’entrer dans une confrontation militaire directe dans deux zones qu’il qualifie de « points chauds » de la planète.

« Il existe deux zones où un conflit militaire direct pourrait éclater entre les États-Unis et la Russie : la Syrie et la région balte, et ce en raison des agissements militaires des Américains », a écrit Alexeï Pouchkov sur Twitter.

Есть две зоны потенциального столкновения США и России:Сирия и Балтика. Военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 mai 2018

L’activité militaire américaine dans la Baltique peut provoquer un conflit – Le sénateur Alexei Pouchkov, Russie

Le sénateur russe fait allusion au repérage des avions de reconnaissance américains près des frontières russes dans la mer Baltique. Selon le ministère russe de la Défense, un avion de reconnaissance de l’armée américaine a survolé récemment les frontières terrestres et maritimes de l’enclave russe de Kaliningrad dans la zone balte.

parstoday.com

Flotte US avec 1000 missiles en Méditerranée : « un véritable scénario de guerre » contre la #Russie https://t.co/mqHWrefOHa via @net_hiti Ce déploiement en force des forces américaines, la «guerre» contre la Russie? Le journaliste Manlio Dinucci #USA pic.twitter.com/qlGpp4IYCO — Nagel Kuehne (@net_hiti) 2 mai 2018

Une guerre se prépare contre la #Russie https://t.co/FPNEwQqx1l via @IntropaJacques Les Etats-Unis renforcent considérablement leurs forces en Europe #USA pic.twitter.com/AN38dBuTJf — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 26 avril 2018