Le général Hatami à Netanyahou: Arrête les conspirations, la riposte iranienne sera fulgurante

Le Général Hatami avertit le régime sioniste d’arrêter leurs conspirations, car la riposte iranienne sera fulgurante et cinglante! Oups!

Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a affirmé que nul n’est dupe des allégations mensongères du Premier ministre israélien, qui témoignent de l’impuissance de «Tel-Aviv» face à la Résistance.

«J’avertis le régime sioniste et ses partisans d’arrêter leurs conspirations et les comportements dangereux, car la riposte iranienne sera fulgurante et cinglante», a déclaré le général Hatami.

Faisant allusion à la sincérité, à l’abnégation et à la bonne volonté de l’Iran, qui s’est acquitté strictement des obligations du Plan global d’action conjoint (PGAC), M. Hatami a déclaré que le monde surveillait l’engagement constructif de la République islamique d’Iran et que les Américains se sont montrés infidèles à leurs engagements.

Se référant à la dernière mise en scène de Netanyahou, il a qualifié son comportement théâtral sur le programme nucléaire iranien de spectacle de l’entité sioniste dans le cadre de sa politique de dissimulation de ses crimes iniques contre le peuple palestinien.

Il a déclaré que la République islamique d’Iran est le principal défenseur des droits du peuple palestinien, ajoutant que le choix d’un tel moment pour cette mise en scène démontrait que Netanyahou, qui est bien connu pour ses politiques hostiles à l’égard de la nation iranienne et pour ce genre de tapage médiatique, s’est totalement aligné sur les positions du président américain Donald Trump.

Donald Trump menace depuis des mois de sortir les Etats-Unis de l’accord nucléaire qu’il juge «mauvais» et les craintes sont grandes parmi les partisans de l’accord – notamment l’Union européenne – qu’il ne passe à l’acte à l’expiration le 12 mai de l’ultimatum qu’il a donné aux Européens pour «obtenir des concessions iraniennes», ce à quoi Téhéran s’oppose.

Le général Hatami a estimé que les allégations infondées du Premier ministre israélien n’avaient même pas été acceptées par le public et montraient l’impuissance de «Tel-Aviv» face à la Résistance.

«L’entité sioniste et son Premier ministre se sont éloignés de la logique et si la République islamique d’Iran décidait de recourir à des stratégies qui ne soient pas basées sur la retenue, le régime israélien serait confronté à des conséquences surprenantes et regrettables», a-t-il conclu le général Hatami.

Lundi soir, lors d’une conférence de presse convoquée en urgence au ministère israélien de la Guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé posséder des «preuves concluantes» sur l’existence d’un «programme nucléaire secret iranien».

Selon le ministère des Affaires étrangères iranien, les allégations annoncées par Netanyahou sont l’œuvre d’«un menteur invétéré, en panne d’idées».

