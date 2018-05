L’aviation syrienne mène des frappes aériennes non-stop sur le bastion Daech

Les opérations militaires ne s’arrêteront pas tant qu’ils ne seront pas complètement anéantis

Les médias syriens ont rapporté lundi que l’armée syrienne a mené des frappes aériennes de précision et intensives sur des positions militantes fortifiées dans la région d’Al-Hajar al-Aswad au sud de Damas.

Selon SANA, l’agence de presse de l’État syrien, l’armée de l’air syrienne a bombardé les positions fortifiées et les routes d’infiltration utilisées par les terroristes dans la région et leur a infligé de lourdes pertes au personnel et l’équipement.

Le journaliste a souligné que les opérations militaires contre les groupes terroristes dans la région ne s’arrêteront pas tant qu’ils ne seront pas complètement anéantis au sud de Damas. Dans le même temps, le gouvernement syrien commence à mettre en œuvre l’accord d’évacuation conclu dimanche avec le groupe djihadiste Tahrir al-Sham, également connu sous le nom d’Al-Qaïda en Syrie.

L’accord prévoit l’évacuation des militants des zones contrôlées par la milice dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, près de Damas, vers la ville d’Idlib, au nord, en échange de la libération de 5 000 civils des villes de Kefraya et de Fua. Al-Hajar al-Aswad est l’un des quartiers du camp de réfugiés palestiniens assiégé.

L’accord donnerait aux combattants et à leurs familles le choix d’évacuer les zones de Yalda, Babila et Beit Sahem ou de remettre leurs armes et de rester, selon SANA. La mise en œuvre de l’accord devrait être achevée avant le 15 mai.

La poche des rebelles dans le sud de Damas a fait l’objet de bombardements massifs et de combats intenses depuis que l’armée syrienne a repris Ghouta Est, une autre banlieue stratégique de Damas, au début du mois. Depuis, les forces gouvernementales syriennes ont intensifié leurs efforts pour éliminer les dernières poches de terroristes dans la région de Damas.

La Syrie est en état de guerre civile depuis 2011. De nombreuses factions d’opposition et des groupes terroristes comme Daech ont tenté de renverser le gouvernement du président Bachar al-Assad et d’établir un contrôle.

