Hommage à Brahim Bouarram: Qui prêche la haine?

La cour d’assises de Paris a condamné, vendredi, Mickaël Fréminet, 22 ans, à huit ans de prison pour le meurtre de Brahim Bouarram, un Marocain de 29 ans. En dépit des dénégations de l’accusé, la cour a retenu son intention homicide mais est descendue en dessous des dix à douze ans de réclusion requis par le ministère public. Les trois autres accusés, David Parent, un maçon de 21 ans, David Halbin, un cuisinier de 28 ans, et Christophe Calame, un ouvrier nettoyeur de 28 ans, actuellement au chômage, se sont vu infliger la même peine : cinq ans de prison dont quatre ans avec sursis, pour non-assistance à personne en danger.

23 ans après, la mort de Brahim Bouarram reste encore et toujours l’exemple tragique de ce à quoi conduisent le racisme et son cortège de violences et de haines. Nous n’oublierons pas et combattrons sans cesse la lèpre raciste, quelles que soient sa forme et ses cibles.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 mai 2018