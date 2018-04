Une attaque américaine de la base de Hama, Syrie?

BEYROUTH, LIBAN, 01h30 – L’armée arabe syrienne SAA a rapporté ce soir qu’un barrage de missiles a frappé la base militaire de la Brigade 47 dans le gouvernorat de Hama.

Selon une source militaire à Hama, plusieurs explosions ont secoué la base de la Brigade 47 après que des missiles aient touché les installations de stockage des munitions.

Alors que certains rapports indiquent qu’il s’agissait d’une attaque rebelle, d’autres allèguent que ce sont les militaires américains qui ont répondu à la récente offensive de l’armée arabe syrienne dans le gouvernorat de Deir Ezzor.

On ne sait toujours pas qui était derrière l’attaque; cependant, il est largement suspecté d’être un assaut militaire étranger sur l’installation.

Giant explosion in #Syria, measuring over 2 on the Richter scale, which local press are reporting as an Israeli air strike on the 47th military brigade compound in South #Hama, picked up on earth quake monitors in Lebanon and Turkey. Image from local press https://t.co/gAiBNFhSVK pic.twitter.com/xBmvADHDpw

— WikiLeaks (@wikileaks) 29 avril 2018