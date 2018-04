Syrie: Explosions rapportées dans les bases militaires syriennes à Hama et Alep

Des images d’une grave explosion sur une base militaire syrienne dans la province de Hama auraient été diffusées dimanche à la suite d’informations faisant état d’attentats à la bombe dans plusieurs endroits du pays.

L’agence de presse officielle syrienne a rapporté des explosions massives dans les provinces de Hama et d’Alep à 10h30 heure locale (7h30 GMT). Certains rapports dans les médias israéliens ont suggéré que l’armée israélienne pourrait être derrière les frappes aériennes.

Selon les médias syriens, les frappes ciblaient les installations iraniennes.

Giant explosion in #Syria, measuring over 2 on the Richter scale, which local press are reporting as an Israeli air strike on the 47th military brigade compound in South #Hama, picked up on earth quake monitors in Lebanon and Turkey. Image from local press https://t.co/gAiBNFhSVK pic.twitter.com/xBmvADHDpw

— WikiLeaks (@wikileaks) 29 avril 2018