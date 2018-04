Méditerranée: frictions USA-Russie?

Exercice de navires russes en mer caspienne Défense russe

La mer Méditerranée reste la scène de la démonstration de force pour les Marines russe et américaine.

Le porte-avions nucléaire américain Harry Truman, en passant par le détroit de Gibraltar, est entré, vendredi 27 avril, dans les eaux de la Méditerranée.

Les données du système de surveillance international du déplacement des navires l’ont signalé.

#USSHarrySTruman CSG entering Mediterranean Sea a strategic step for the CSG… working with our @NATO allies as well as European and African partners to maintain the right presence when and where it’s needed – https://t.co/tXVsvGfjWq pic.twitter.com/Fi2RPEBD4e — U.S. Navy (@USNavy) 28 avril 2018

Le porte-avions déplace des forces navales et des navires a été accompagné par le croiseur lance-missiles USS Normandy, le destroyer USS Forrest Sherman (DDG 98) et la frégate allemande FGS Hessen (F 221), a annoncé Sputnik.

« Notre entrée en Méditerranée renforce notre capacité pour protéger les missions nationales et régionales dans la 6ème zone navale. Il s’agit d’une coopération avec nos alliés de l’OTAN et nos partenaires européens et africains dans le but de maintenir une présence propice en temps et lieu opportuns», a dit le colonel Nicholas Dienna, commandant du porte-avions.

La Marine américaine n’est pas, toutefois, le seul acteur de la zone. Quelques jours auparavant, des navires russes avaient, eux aussi, fait leur entrée en Méditerranée.

Après avoir effectué des tirs d’exercices en mer Noire, des frégates baptisées Pytlivy et Smetlivy, navires de patrouille de la Flotte russe de la mer Noire ont traversé la mer de Marmara et le détroit du Bosphore avant d’entrer en Méditerranée, a annoncé le service de presse de la Flotte cité par Sputnik. Le navire est allé vers le port syrien de Tartous, qui abrite une base d’approvisionnement matériel et technique de la Marine russe, selon la même source.

Le navire russe Pytlivy

presstv.com

.@USSHARRYSTRUMAN enters Med – 🇺🇸CO Capt. Dienna: [This] enhances our ability to support national & regional missions in 6th Fleet AOR… incl. working w/ @NATO Allies & European/African partners to maintain right presence when & where it’s needed » https://t.co/SjvCmC1gM7 pic.twitter.com/j3Qz4ezYNO — Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 28 avril 2018