⚡La police militaire russe patrouille dans trois quartiers de l’est de la Syrie, Qalamoun

La police militaire russe a commencé à patrouiller dans les colonies de Ruheiba, Jeiroud et Nasiriyah, dans l’est de la Syrie, a déclaré vendredi Yuri Yevtushenko, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties adverses en Syrie.

« Pour empêcher les provocations, assurer la sécurité des civils et maintenir la loi et l’ordre, des unités de la police militaire russe ont organisé des patrouilles dans les colonies de Ruheiba, Jeiroud et Nasiriyah », a-t-il dit.

Selon l’officier russe, les chefs des administrations des quartiers est de Qalamoun s’efforcent de sensibiliser les membres des groupes armés illégaux qui sont prêts à rendre les armes et à se soumettre à une procédure de normalisation.

« Au cours de la dernière journée, jusqu’à 1871 personnes ont établi leur statut sous le contrôle du centre de réconciliation russe et des unités de la police militaire russe », a-t-il noté.

Le centre de réconciliation russe a déclaré jeudi qu’une opération de six jours visant à libérer l’est de Qalamoun des groupes armés illégaux était terminée.

