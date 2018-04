Kim Jong-Un parle de réunification, la propagande occidentale évoque la dénucléarisation

Pyongyang n’a rien cédé. C’est Kim Jong-Un qui mène la danse comme il veut! HiHiHi!🎸🍹😂

Décidément, Kim Jong-Un aura tenu tous ses paris. Il a voulu achevé une force nucléaire d’État. Il a atteint cet objectif contre vents et marées. Il a juré de fouler comme son grand-père le sol de la Corée du Sud. C’est désormais chose faite. Et même plus : il a invité son homologue sur le territoire de la Corée du Nord.

Le leader nord-coréen parle ouvertement de la fin de la guerre de Corée, d’une nouvelle ère de paix et de la réunification de la péninsule coréenne tandis que les appareils de la propagande occidentale demeurent dans l’obsession de la dénucléarisation. Une thématique que Kim ne peut concevoir sans le retrait inconditionnel des forces US de Corée du Sud et du Japon ainsi que le retrait des armes nucléaires stationnés en secret dans les territoires de ces deux pays.

Plus étrange, certains « experts » de la Corée du Nord pensent que l’ouverture subite de Kim Jong-Un est liée avec les pressions et les sanctions internationales. Après 65 ans de guerre et 26 ans de blocus, Pyongyang n’a rien cédé. C’est Kim Jong-Un qui mène la danse comme il veut.

Le ridicule enfin, l’OTAN, cette organisation militaire d’une époque éculée et qui ne sert plus à rien sinon à bombarder des pays sans défense, a osé se féliciter du rapprochement inter-coréen. Kim Jong-Un a du bien se marrer.

« Quand le sage désigne la lune, l’imbécile regarde le doigt… »

It’s happening pic.twitter.com/tA5FUBJxjl — DPRK News Service (@DPRK_News) 27 avril 2018

오늘 판문점 평화의 집에서 김정은 국무위원장과 정상회담을 갖고 판문점선언에 서명한 후 공동소감을 발표했습니다.

김정은 위원장과 나는 평화를 바라는 8천만 겨레의 염원으로 역사적 만남을 갖고 귀중한 합의를 이뤘습니다. pic.twitter.com/hRa5KOD3Xj — 문재인 (@moonriver365) 27 avril 2018

Kim Jong-Un et moi avons conclu un accord historique avec le désir de 80 millions de coréens qui souhaitent la paix.

A suivre…