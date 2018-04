Macron : l’implication militaire de la France en Syrie

Tous le savent, à un moment donné, ils seront face à la Russie

Macron veut le maintien de la présence militaire occidentale en Syrie

Devant les étudiants de l’université George Washington, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France allait accroître son soutien à la soi-disant coalition antiterroriste menée par son allié américain en Syrie.

Le président français a promis lors de ce briefing mercredi à Washington d’accroître l’implication militaire de la France en Syrie et de soutenir la présence américaine dans le nord du pays. « Nous sommes pleinement engagés, et nous continuerons à renforcer notre engagement dans le cadre de la coalition internationale », a-t-il déclaré.

« Ce que je m’engage à faire en coopération avec les Américains, c’est de soutenir la présence américaine dans le nord de la Syrie et en particulier à l’est de l’Euphrate » a-t-il ajouté.

Macron a également déclaré que la France suivrait le chemin des États-Unis en retirant ses forces de la Syrie après la défaite des terroristes. Il a souligné que le premier objectif de son pays était la guerre contre le groupe terroriste Daech. « Votre président [Donald Trump] a dit qu’il retirerait les troupes américaines à la fin de la guerre contre Daech. Nous avons la même position… Notre volonté est d’être totalement engagé dans cette guerre contre Daech, pas plus que ça », a-t-il juré.

Il a également suggéré qu’un petit groupe de pays devrait intervenir pour faire la médiation entre deux processus de paix en Syrie. « Notre volonté est que ce nouveau petit groupe crée un pont entre le processus de Genève et le processus d’Astana pour avoir une discussion englobant tous les alliés du gouvernement syrien et ouvrir une ligne avec la Russie et la Turquie », a-t-il déclaré lors d’une séance de questions-réponses avec les étudiants de l’Université George Washington.

presstv.com