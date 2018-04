Israël craint un rapprochement Iran-Poutine

Hé les gars, oui Chef Poutine! Ce n’est que des S-300! Pas besoin de rigoler! HaHaHa! 🤣🤣🤣

« Bien que le déploiement des systèmes antiaériens russes S-300 en Syrie porte préjudice aux intérêts d’Israël, Tel-Aviv s’inquiète davantage du rapprochement stratégique entre la Russie de Vladimir Poutine et l’Iran », a écrit ce mercredi le quotidien israélien Haaretz.

L’auteur de l’article a prétendu que depuis une décennie, la Syrie et l’Iran demandaient incessamment au Kremlin de les équiper de systèmes de défense aérienne S-300 pour renforcer leurs moyens de défense face aux frappes aériennes d’Israël, mais que Tel-Aviv avait réussi jusque-là à persuader Moscou de ne pas leur livrer de S-300.

« Cependant, l’Iran a reçu ses premiers S-300 en 2016 et la Russie a annoncé récemment que ces systèmes de missiles antiaériens seraient livrés d’ici peu à la Syrie. Cela explique pourquoi le ministre des Affaires militaires, Avigdor Lieberman, vient de proférer que l’armée israélienne viserait les systèmes S-300 sur le territoire syrien. »

Selon Haaretz, la colère de Lieberman est compréhensible, car il ne veut pas que les avions militaires israéliens perdent leur liberté d’action dans le ciel syrien. « Pour assurer cet objectif, Lieberman est prêt à entrer dans un véritable bras de fer diplomatique contre Moscou », peut-on lire dans cet article.

Mais Haartez souligne que les dirigeants israéliens ont une autre inquiétude encore plus préoccupante : la création de bases militaires iraniennes en Syrie, non loin des frontières de la Palestine occupée. Autrement dit, si Tel-Aviv veut garder sa liberté d’action dans le ciel syrien, c’est plutôt pour être en mesure d’attaquer d’éventuelles bases iraniennes dans ce pays. Or, le déploiement de systèmes S-300 en Syrie rendrait la tâche trop difficile pour les Israéliens.

L’auteur de l’article croit que l’installation des S-300 russes en Syrie est porteuse d’un message « grave » pour Israël : un rapprochement stratégique entre la Russie du président Poutine et la République islamique d’Iran.

« Jusqu’à présent, Moscou a empêché Israël d’entrer en confrontation directe avec l’Iran. Le partenariat irano-russe pour soutenir le gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie et la livraison à venir de systèmes S-300 à Damas prouvent que pour le Kremlin la consolidation de l’alliance avec Téhéran prime les relations russo-israéliennes. Ce rapprochement irano-russe est plus préoccupant pour Israël que le simple déploiement de S-300 en Syrie. »

parstoday.com

