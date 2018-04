🔴Vladimir Poutine – Le droit international

Président Poutine – Les problèmes de sécurité mondiale et régionale sont particulièrement graves aujourd’hui, en grande partie parce que certains États tentent d’ignorer le droit international, recourent à la force militaire en contournant le Conseil de Sécurité des Nations Unies UNSC – cela fait le jeu des terroristes et des extrémistes.

La Charte des Nations Unies codifie les grands principes des relations internationales, depuis l’égalité souveraine des États jusqu’à l’interdiction d’employer la force.

RSA Embassy of Russia

Adaptation Yandex

President #Putin: Problems of ensuring global and regional security are especially acute today, largely because some states are trying to ignore international law, resort to using military force bypassing the #UNSC – this plays into the hands of terrorists and extremists pic.twitter.com/zSOpL3KVdK

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 25 avril 2018