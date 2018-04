⚡Les données chinoises révèlent d’étranges incohérences dans le déroulement de l’agression tripartite contre la Syrie-Des missiles n’auraient jamais été tirés

La marine de guerre française n’a tiré aucun missile sur la Syrie! Brouillage russe?

Les analystes militaires chinois sont perplexes. L’exploitation des images fournis par leurs satellites-espion au dessus du Levant et de la Méditerranée orientale leur a donné du tournis.

Première constatation assez surprenante, les bâtiments de surface de la marine française supposés avoir pris part à l’attaque tripartite de la Syrie dans la nuit du 13 au 14 avril n’auraient lancé aucun missile de croisière. Les trois frégates multimissions « Aquitaine », « Auvergne » et « Languedoc », traqués au mètre près par les satellites chinois et russes, apparaissent n’avoir tiré aucun projectile lors de la fenêtre de tir spécifique de l’opération.

Cela a laissé incrédules nombre d’analystes chinois, mais l’analyse des signaux électroniques et un échange limité de données avec la Russie a confirmé les premières déductions.

La marine de guerre française n’a tiré aucun missile sur la Syrie dans la nuit du 13 au 14 avril 2018.

Politique délibérée? Brouillage russe? Panne informatique des systèmes de contrôle et de commandement?

Dans un premier temps, Paris a annoncé que tous les missiles MBDA Scalp EG auraient atteint leurs objectifs puis des sources militaires anonymes ont commencé à répandre l’information selon laquelle seuls trois missiles sur douze auraient été lancés suite à une série de dysfonctionnements. Il s’avère maintenant que nous n’en savons rien.

Plus surprenant est le comportement des aéronefs de combat britanniques Tornado GR-4. Les trajectoires suivies par les appareils britanniques sont totalement incompréhensibles au regard de l’objectif supposé de la mission consistant à approcher l’espace aérien syrien pour y lancer dans des conditions optimales des missiles MBDA Storm Shadow. Selon les données chinoises, les pilotes britanniques n’ont pas lésiné sur les moyens pour faire échouer leur mission.

Enfin, les tirs de BGM-109 Tomahawk US à partir de navires de guerre en Méditerranée orientale ou en mer rouge ont connu quelques anomalies et pas des moindres: certains missiles se sont abattus avant d’atteindre l’espace aérien syrien et d’autres, ayant pénétré cet espace, semblaient suivre des trajectoires aléatoires avant de disparaître.

Les analystes chinois ne confirment pas le tir de 103, 105, 110 ou 120 missiles tirés mais estiment que le nombre de missiles devant être lancés devait dépasser les 200 unités.

Bref, on a connu la drôle de guerre en 1940. Maintenant on assiste à de drôles d’attaques où l’on ne sait même pas si les missiles ont été tirés ou non. Décidément, les dessous de cette affaire sont loin d’être connus.

strategika51

Gén. Delawarde: les frappes des frégates françaises ont connu des ratés en #Syrie https://t.co/bP7G8wPKWc @IntropaJacques Un tel taux de dysfonctionnement pour notre technologie de pointe est plus qu’inquiétant en cas de conflit majeur de haute intensité avec nos bons amis russes pic.twitter.com/cFz3QBC9Na — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 21 avril 2018

Attaque du 140418 – Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont tiré plus de 100 missiles de croisière sur la Syrie.

3 missiles lancés par la marine de guerre française – L’ancien haut-responsable de l’espionnage militaire, chef de la «Situation-Renseignement-Guerre électronique» auprès de l’État-major inter-Armes pour la planification opérative, le Général Dominique Delawarde le confirme.

A suivre…