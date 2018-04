Vladimir Poutine : La cinquième dimension…

Vladimir Poutine avait ordonné le déploiement des missiles RS-28 Sarmat et de cibler des capitales en Europe, au Moyen-Orient et cibles militaires aux États-Unis

Il y a bien eu une confrontation d’une extrême violence entre troupes régulières russes et américaines en Syrie.

L’accrochage très meurtrier a été interrompu suite à une communication entre les chefs d’état-major des Armées russes et américaines, peu de temps après que le président russe, Vladimir Poutine ait désactivé le canal de communication avec Washington et ordonné le déploiement operationnel de missiles RS-28 Sarmat et de cibler des capitales en Europe et au Moyen-Orient en plus de cibles militaires à l’intérieur des États-Unis.

Cette menace a été prise très au sérieux par le Pentagone et aurait fait dire à Dunford que le monde vient d’échapper à la cinquième dimension.

strategika51