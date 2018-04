Poutine a fait comprendre à Macron que l’attaque de missiles contre la Syrie était une violation extrêmement grave du droit international

Macron s’est donné le droit de frapper la Syrie, de quel droit, sur quelle juridiction?

kremlin

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République française, Emmanuel Macron.

Les deux présidents ont discuté de la situation en Syrie après les frappes de missiles des États-Unis et de leurs alliés. Le président russe a souligné que l’attaque, constituait une violation extrêmement grave du droit international, a entraîné des complications supplémentaires dans le règlement politique de la crise syrienne. Dans ce contexte, les parties ont noté l’importance de la mission des experts de l’OIAC en Syrie.

Le président Poutine et le président Macron ont convenu de poursuivre les efforts conjoints des représentants russes et français afin de reprendre les pourparlers de paix fondés sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et sur les résultats du Congrès national de dialogue syrien à Sotchi.

Vladimir Poutine a informé son homologue des mesures prises par la Russie, y compris en coopération avec ses partenaires dans le format d’Astana, pour soulager la situation humanitaire en Syrie.

À titre indicatif, les présidents russe et français se sont prononcés en faveur d’une poursuite de la mise en œuvre du plan d’action global commun relatif au programme nucléaire de l’Iran, facteur important pour assurer la sécurité internationale.

Les présidents ont également abordé certaines questions d’actualité concernant les relations russo-françaises en vue de la prochaine visite d’Emmanuel Macron en Russie en mai.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

