Le Chef des SAS: Personne ne croit qu’Assad a utilisé des armes chimiques

Macron «Les preuves, c’est du bidon. C’est du bluff, tout ça est une farce tragique.» Réponds Thierry Mariani

L’ancien chef des forces spéciales britanniques affirme que personne dans l’armée ne croit que le président Assad était l’origine l’attaque chimique à Douma.

Le Major Général Jonathan Shaw a défié le récit dominant qui suggère qu’Assad a gazé son propre peuple, en disant: « Pourquoi Assad utiliserait-il des armes chimiques en ce moment? Il a gagné la guerre.

« Ce n’est pas seulement mon opinion, elle est partagée par les commandants supérieurs de l’armée américaine. Il n’y a aucune raison derrière l’implication d’Assad.

« Il a convaincu les rebelles de quitter les zones occupées en bus. Il a gagné leur territoire. Alors pourquoi prendrait-il la peine de les gazer?

Daily Mail rapporte: S’adressant exclusivement à The Mail on Sunday, le commandant de l’ex-SAS et du régiment Parachute a ajouté: « Les djihadistes et les différents groupes d’opposition qui luttent contre Assad sont beaucoup plus motivés à lancer une attaque d’armes chimiques. Et faire croire qu’Assad était responsable.

« Leur motivation est qu’ils veulent garder les Américains impliqués dans la guerre – après Trump disant que les Etats-Unis allaient quitter la Syrie pour que d’autres personnes allaient résoudre ».

Son point de vue a été repris par l’amiral Lord West, ancien chef de la Royal Navy, qui a déclaré: «Si je conseillais le président Assad, pourquoi dirais-je utiliser des armes chimiques à ce stade? Cela n’a aucun sens. Mais pour les groupes d’opposition djihadistes, je peux voir pourquoi ils le feraient.

«Mais il faut donner à Theresa May le bénéfice du doute et croire qu’elle a vu une preuve sans équivoque qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’Assad était derrière l’atrocité.

Mais l’ancien commandant du régiment d’armes chimiques de l’armée, le colonel Hamish de Bretton-Gordon, a déclaré : » Un agent neurotoxique sophistiqué a été utilisé à Douma, pas seulement du chlore. Seul Assad a la capacité de produire ces substances à l’intérieur de la Syrie. « Et l’utilisation d’armes chimiques est son mode opératoire standard. »

yournewswire.com

Adaptation Yandex

