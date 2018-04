Attaque de la base T-4 en Syrie: l’Iran menace Israel

Les représailles à cette attaque ne sont plus qu’une question de temps

Guerre au Levant – montée en puissance de la défense aérienne syrienne, l’attaque de la base T-4 ne restera pas sans réponse.

Au moment où à Moscou, les officiels russes ne voient plus de barrière morale à l’encontre de la livraison de nouveaux systèmes de missiles Sol-Air comme le S-300 à la Syrie, les militaires syriens et iraniens continuent d’évaluer l’impact de l’attaque israélienne de la base T-4 dans la province de Homs et le lien de cette attaque avec l’agression tripartite du 13-14 avril 2018.

Les représailles à cette attaque ne sont plus qu’une question de temps. Du Hezbollah au gouvernement iranien en passant par les gouvernements syrien et irakien, il est totalement hors de question de laisser cet acte impuni ou sans réponse.

Pour le Hezbollah libanais, Israël n’a jamais été aussi vulnérable depuis 1948 à une attaque en profondeur en Galilée et en cas d’un nouveau conflit-inévitable-avec le régime de Tel Aviv, les infrastructures industrielles et les bases militaires israéliennes seront la cible d’un déluge de roquettes et de missiles qu’aucun système de lutte antimissile au monde ne pourrait arrêter.

strategika51

Le ministère russe de la Défense : L’aérodrome syrien T-4 touché par des avions F-15 d’#Israël https://t.co/2SL90XxY20 via @IntropaJacques Les F-15 n’osent pas s’aventurer en #Syrie, le jeu serait différent #Russie pic.twitter.com/LaDkIsR57J — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 9 avril 2018