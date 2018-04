🔴Allemagne : la Vague de Viols se poursuit, semant Terreur et Destruction

L’Ă©pidĂ©mie de viols commis par les migrants en Allemagne se poursuit sans relĂąche, 3 466 dĂ©lits sexuels au cours des neuf premiers mois de 2017 – soit environ 13 par jour

by Soeren Kern

Femmes et Enfants sacrifiĂ©s sur l’autel du politiquement correct

Le directeur de l’Association de police criminelle, AndrĂ© Schulz, estime qu’au moins 90% des crimes sexuels commis en Allemagne n’apparaissent pas dans les statistiques officielles.

« Consigne stricte a Ă©tĂ© donnĂ©e de ne pas faire apparaĂźtre les crimes commis par les rĂ©fugiĂ©s », a dĂ©clarĂ© un haut responsable de la police de Francfort au journal Bild . « On ne doit rĂ©pondre aux mĂ©dias que s’ils posent des questions prĂ©cises ».

. « On ne doit rĂ©pondre aux mĂ©dias que s’ils posent des questions prĂ©cises ». La gravitĂ© du problĂšme liĂ© Ă la criminalitĂ© sexuelle des migrants est exacerbĂ©e par le laxisme judiciaire. Les peines sont relativement lĂ©gĂšres, mĂȘme pour des crimes graves. Souvent, les individus arrĂȘtĂ©es pour crime sexuel sont libĂ©rĂ©s aprĂšs un simple interrogatoire. Les suspects sont ainsi encouragĂ©s Ă persĂ©vĂ©rer en toute impunitĂ©.

L’Ă©pidĂ©mie de viols commis par les migrants en Allemagne se poursuit sans relĂąche. Les statistiques provisoires pour 2017 montrent que les migrants ont commis plus d’une douzaine de viols ou d’agressions sexuelles chaque jour, soit quatre fois plus qu’en 2014, date Ă laquelle la chanceliĂšre Angela Merkel a donnĂ© son feu vert Ă l’arrivĂ©e en Allemagne de plus d’un million de migrants, principalement musulmans, en provenance d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.

Un rapport trimestriel intitulĂ© CriminalitĂ© en contexte migratoire (KriminalitĂ€t im Kontext von Zuwanderung) – publiĂ© par l’Office fĂ©dĂ©ral de la police criminelle (Bundeskriminalamt, BKA) – a rĂ©vĂ©lĂ©Â que les migrants (Zuwanderer, terme qui rassemble demandeurs d’asile, rĂ©fugiĂ©s et immigrants illĂ©gaux), ont commis 3 466 dĂ©lits sexuels au cours des neuf premiers mois de 2017 – soit environ 13 par jour. (Les statistiques dĂ©finitives pour 2017 ne seront rendues publiques qu’au second trimestre 2018.) Par comparaison, les migrants ont commis 3 404 dĂ©lits sexuels en 2016 (environ neuf par jour) ; 1 683 dĂ©lits sexuels en 2015, (environ cinq par jour) ; 949 dĂ©lits sexuels en 2014 (trois par jour) ; et 599 dĂ©lits sexuels en 2013 (environ deux par jour).

Le nombre rĂ©el des dĂ©lits sexuels commis par les migrants en Allemagne, passe pour ĂȘtre beaucoup plus Ă©levĂ©. Les donnĂ©es BKA ne comprennent en effet que les dĂ©lits ayant Ă©tĂ© rĂ©solus (aufgeklĂ€rten Straftaten). Les statistiques de police indiquent qu’en moyenne, un dĂ©lit sur deux commis en Allemagne sur une annĂ©e donnĂ©e est considĂ©rĂ© comme rĂ©solu (AufklĂ€rungsquote).

Le directeur de l’Association de police criminelle (Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK), AndrĂ© Schulz, estime lui que s 90% au moins des dĂ©lits sexuels commis en Allemagne ne sont pas rĂ©pertoriĂ©s.

La police allemande omet frĂ©quemment toute rĂ©fĂ©rence aux migrants dans les statistiques sur la criminalitĂ©. Quand rĂ©fĂ©rence il y a, c’est sous la forme d’euphĂ©mismes politiquement corrects tels que « mĂ©ridionaux » (SĂŒdlĂ€nder) ou hommes à « peau foncĂ©e » (dunkelhĂ€utig, dunklere Gesichtsfarbe, dunklem Hauttyp), voire une combinaison des deux : (sĂŒdlĂ€ndische Hautfarbe). Cette pratique, qui semble avoir pour but de dissocier les assaillants de l’islam, place les citoyens allemands dans l’incapacitĂ© d’aider la police dans l’identification des suspects.

« Consigne stricte a Ă©tĂ© donnĂ©e de ne pas signaler les crimes commis par les rĂ©fugiĂ©s », a dĂ©clarĂ© un haut responsable de la police Ă Francfort au journal Bild. « Sur ces sujets, on ne rĂ©pond aux mĂ©dias que s’ils posent des questions prĂ©cises ».

En Allemagne, l’Ă©pidĂ©mie de viols commis par les migrants a commencĂ© en 2015, et s’est prolongĂ©e jusqu’en 2018. En dĂ©pit du nombre croissant de victimes, de nombreux dĂ©lits ne sont pas signalĂ©s ou sont minimisĂ©s (Einzelfall) par les nourrir allemandes mais aussi par les mĂ©dias, apparemment dans le but de ne pas alimenter les sentiments anti-immigration de la population.

Le 18 fĂ©vrier, une femme de 33 ans a Ă©tĂ©Â violĂ©e alors qu’elle visitait un cimetiĂšre Ă Â Bochum . PostĂ© en embuscade, l’assaillant a attaquĂ© la femme par derriĂšre et l’a assommĂ©e avec un caillou. Profitant de son inconscience, il l’a violĂ©e Ă plusieurs reprises. La police de Bochum a gardĂ© le viol secret jusqu’Ă ce que le Rheinische Post , un journal local, dĂ©busque les faits. Il est apparu que le violeur Ă©tait un dĂ©linquant sexuel multirĂ©cidiviste ayant suivi un programme de « rĂ©habilitation » avant d’ĂȘtre libĂ©rĂ©.Les pouvoirs publics de RhĂ©nanie-du-Nord-Westphalie (RNW) ont Ă©touffĂ© le viol pour ne pas alimenter l’inquiĂ©tude du public concernant le potentiel de rĂ©cidive des dĂ©linquants sexuels dĂ©jĂ condamnĂ©s. Un camouflage de l’information qui a suscitĂ© l’indignation de l’opinion publique. « À mon avis, le public a le droit de savoir que la rĂ©insertion des dĂ©linquants sexuels reprĂ©sente un risque », a dĂ©clarĂ© un chef-inspecteur. « Quand quelque chose d’aussi horrible que Bochum se produit, il faut nommer clairement les faits, sans tenter de les attĂ©nuer avec des mais ou des si. Toutes les informations importantes sont dissimulĂ©es et les gens pensent que tout va bien et que bien sĂ»r des rĂ©cidives ne se produiront pas ». Un porte-parole de la police a dĂ©clarĂ© que l’embargo vis-Ă -vis des mĂ©dias avait pour but de protĂ©ger la victime : « les psychologues nous disent que la publicitĂ© est trĂšs stressante pour les victimes ». Mais les rĂ©actions ont Ă©tĂ© si violentes que la police de Bochum a reconnu qu’elle avait peut-ĂȘtre commis une « erreur ».

. PostĂ© en embuscade, l’assaillant a attaquĂ© la femme par derriĂšre et l’a assommĂ©e avec un caillou. Profitant de son inconscience, il l’a violĂ©e Ă plusieurs reprises. La police de Bochum a gardĂ© le viol secret jusqu’Ă ce que le , un journal local, dĂ©busque les faits. Il est apparu que le violeur Ă©tait un dĂ©linquant sexuel multirĂ©cidiviste ayant suivi un programme de « rĂ©habilitation » avant d’ĂȘtre libĂ©rĂ©.Les pouvoirs publics de RhĂ©nanie-du-Nord-Westphalie (RNW) ont Ă©touffĂ© le viol pour ne pas alimenter l’inquiĂ©tude du public concernant le potentiel de rĂ©cidive des dĂ©linquants sexuels dĂ©jĂ condamnĂ©s. Un camouflage de l’information qui a suscitĂ© l’indignation de l’opinion publique. « À mon avis, le public a le droit de savoir que la rĂ©insertion des dĂ©linquants sexuels reprĂ©sente un risque », a dĂ©clarĂ© un chef-inspecteur. « Quand quelque chose d’aussi horrible que Bochum se produit, il faut nommer clairement les faits, sans tenter de les attĂ©nuer avec des mais ou des si. Toutes les informations importantes sont dissimulĂ©es et les gens pensent que tout va bien et que bien sĂ»r des rĂ©cidives ne se produiront pas ». Un porte-parole de la police a dĂ©clarĂ© que l’embargo vis-Ă -vis des mĂ©dias avait pour but de protĂ©ger la victime : « les psychologues nous disent que la publicitĂ© est trĂšs stressante pour les victimes ». Mais les rĂ©actions ont Ă©tĂ© si violentes que la police de Bochum a reconnu qu’elle avait peut-ĂȘtre commis une « erreur ». Le 22 fĂ©vrier, une lycĂ©enne britannique de 18 ans, en voyage scolaire Ă Â Berlin, a  étĂ© violĂ©e par deux hommes peu aprĂšs qu’elle se soit sĂ©parĂ©e de son groupe. Elle a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e pendant deux jours. La police de Berlin a camouflĂ© le viol qui n’a Ă©tĂ© divulguĂ© qu’aprĂšs le retour de la jeune fille en Grande-Bretagne ; ses parents ont contactĂ©Â les mĂ©dias britanniques. PressĂ©e de questions par Journalisten Watch , une association de surveillance des mĂ©dias, la police de Berlin a reconnu avoir arrĂȘtĂ© deux suspects qu’elle a relĂąchĂ© faute de preuves ( HaftgrĂŒnde lagen nicht vor ).

 étĂ© violĂ©e par deux hommes peu aprĂšs qu’elle se soit sĂ©parĂ©e de son groupe. Elle a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e pendant deux jours. La police de Berlin a camouflĂ© le viol qui n’a Ă©tĂ© divulguĂ© qu’aprĂšs le retour de la jeune fille en Grande-Bretagne ; ses parents ont contactĂ©Â les mĂ©dias britanniques. PressĂ©e de questions par , une association de surveillance des mĂ©dias, la police de Berlin a reconnu avoir arrĂȘtĂ© deux suspects qu’elle a relĂąchĂ© faute de preuves ( ). Le 26 janvier, un homme « asiatique ou nord-africain » ( orientalisch bis nordafrikanischer Herkunft ) a tentĂ© de violer une Ă©tudiante de l’universitĂ© Goethe de Francfort . Il est apparu par la suite que trois autres Ă©tudiantes avaient fait l’objet d’agressions. La police estime qu’il s’est agi Ă chaque fois du mĂȘme individu. Les agressions ont eu lieu le 6 octobre, le 29 dĂ©cembre et le 6 janvier, mais les autoritĂ©s universitaires n’ont alertĂ© le personnel et les Ă©tudiants de la prĂ©sence d’un dĂ©linquant sexuel sur le campus que le 2 fĂ©vrier, soit quatre mois aprĂšs la premiĂšre agression.

) a tentĂ© de violer une Ă©tudiante de l’universitĂ© Goethe de . Il est apparu par la suite que trois autres Ă©tudiantes avaient fait l’objet d’agressions. La police estime qu’il s’est agi Ă chaque fois du mĂȘme individu. Les agressions ont eu lieu le 6 octobre, le 29 dĂ©cembre et le 6 janvier, mais les autoritĂ©s universitaires n’ont alertĂ© le personnel et les Ă©tudiants de la prĂ©sence d’un dĂ©linquant sexuel sur le campus que le 2 fĂ©vrier, soit quatre mois aprĂšs la premiĂšre agression. Le 11 janvier, un homme non identifiĂ© a agressĂ© sexuellement deux jeunes filles de 15 ans dans une rame de mĂ©tro de Munich . Une des filles a rĂ©ussi Ă prendre une photo de l’homme, mais la police a refusĂ© de rendre l’image publique. Un avis de recherche public a Ă©tĂ© lancĂ©Â formulĂ©Â comme suit : « Homme, 170cm, 20 ans environ, filiforme, manteau rouge, pantalon noir, chaussures noires. »

. Une des filles a rĂ©ussi Ă prendre une photo de l’homme, mais la police a refusĂ© de rendre l’image publique. Un avis de recherche public a Ă©tĂ© lancĂ©Â formulĂ©Â comme suit : « Homme, 170cm, 20 ans environ, filiforme, manteau rouge, pantalon noir, chaussures noires. » Le 10 janvier, la police de Magdebourg a  rendu publique la photographie d’un homme Ă la peau sombre ( dunkle Hautfarbe ) soupçonnĂ© d’ avoir violĂ© et griĂšvement blessĂ©Â une femme Ă la gare centrale le 27 juin 2017. La police n’a pas dit pourquoi ils avaient attendu plus de six mois pour diffuser la photo.

 rendu publique la photographie d’un homme Ă la peau sombre ( ) soupçonnĂ© d’ avoir violĂ© et griĂšvement blessĂ©Â une femme Ă la gare centrale le 27 juin 2017. La police n’a pas dit pourquoi ils avaient attendu plus de six mois pour diffuser la photo. Le 4 janvier, un homme de 24 ans a violĂ©Â une femme dans une Ă©cole de Hanovre. La police a dissimulĂ© la nationalitĂ© de l’agresseur. Mais Bild arĂ©vĂ©lĂ©Â que l’homme Ă©tait originaire d’Albanie. Le journal local, Hannoversche Allgemeine, avait initialement fait Ă©tat de la nationalitĂ© albanaise de l’agresseur ; mais une heure plus tard, l’article a Ă©tĂ© « mis Ă jour » et le mot « Albanie » a Ă©tĂ©Â remplacĂ©Â par « les Balkans ».

Nombre de viols et agressions sexuelles se produisent dans les transports en commun, les gares routiĂšres et ferroviaires. C’est Ă Berlin que le problĂšme se pose de la maniĂšre la plus aigĂŒe. La police a enregistrĂ© 296 agressions sexuelles dans les autobus et les trains en 2017, soit presque deux fois plus qu’en 2016, selon Bild.

Le 4 mars, un Ă©gyptien de 30 ans qui a violĂ©Â au moins quatre femmes dans le mĂ©tro de Berlin ou Ă proximitĂ© d’une station, s’est rendu Ă la police aprĂšs que celle-ci ait diffusĂ© des photos tirĂ©es des camĂ©ras de surveillance. L’homme choisissait ses victimes en circulant dans le mĂ©tro. Une fois sa proie repĂ©rĂ©e, il la suivait hors de la station puis la violait. La police de Berlin a dissimulĂ©Â la nationalitĂ© de l’agresseur. C’est le Berliner Zeitung qui a rĂ©vĂ©lĂ©Â les dĂ©tails manquants: il est nĂ© en Egypte.

Le 28 fĂ©vrier, un demandeur d’asile syrien de 18 ans a agressĂ© sexuellementplusieurs femmes dans un train en route vers Munich. L’homme avait prospectĂ© systĂ©matiquement chaque wagon, pĂ©nĂ©trant dans les compartiments occupĂ©s par des femmes seules. Il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© en gare centrale de Munich. La police a dit que l’homme avait un dossier chargĂ©.

Le 10 janvier, un demandeur d’asile tchadien ĂągĂ© de 31 ans a agressĂ© sexuellementdeux adolescentes dans un train rĂ©gional express en provenance de MĂŒllheim. La police a dĂ©clarĂ© que le harcĂšlement sexuel avait dĂ©marrĂ© sur le quai, avant mĂȘme le dĂ©part du train. L’homme a suivi les filles dans le train, s’est assis Ă cĂŽtĂ© d’elles et a commencĂ© Ă les peloter. Les jeunes filles ont dĂ©mĂ©nagĂ© dans un autre compartiment, mais il les a suivies et a continuĂ© de les agresser sexuellement. Les jeunes filles en ont Ă©tĂ© rĂ©duites Ă s’enfermer dans le cabinet de toilettes du train d’oĂč elles ont appelĂ© la police. L’individu a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© en gare de Fribourg. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme – il fait l’objet de plusieurs enquĂȘtes en suspens pour crimes sexuels – avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© la veille pour agression sur une femme dans un autre train, mais il a Ă©tĂ© laissĂ© en libertĂ©.

Les attaques dans les transports en commun touchent maintenant toute l’Allemagne, les grandes villes comme les petites :

Francfort , le 28 fĂ©vrier. Un demandeur d’asile Ă©thiopien de 29 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 34 ans dans un train.

, le 28 fĂ©vrier. Un demandeur d’asile Ă©thiopien de 29 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 34 ans dans un train. Weilburg , le 24 fĂ©vrier. Un « mĂ©ridional » ( SĂŒdlĂ€nder ) s’est masturbĂ©Â face Ă une passagĂšre  de 18 ans dans un bus qui fait la navette avec WeilmĂŒnster. La police a expliquĂ© que l’homme est montĂ© dans l’autobus, s’est assis directement Ă cĂŽtĂ© de la femme, s’est masturbĂ© puis a quittĂ© le vĂ©hicule au premier arrĂȘt.

, le 24 fĂ©vrier. Un « mĂ©ridional » ( ) s’est masturbĂ©Â face Ă une  de 18 ans dans un bus qui fait la navette avec WeilmĂŒnster. La police a expliquĂ© que l’homme est montĂ© dans l’autobus, s’est assis directement Ă cĂŽtĂ© de la femme, s’est masturbĂ© puis a quittĂ© le vĂ©hicule au premier arrĂȘt. MĂŒhlhausen , 13 fĂ©vrier. Six « Nord-Africains » ( MĂ€nner nordafrikanischer Herkunft ) ont agressĂ© sexuellement une femme de 17 ans dans un train rĂ©gional d’ Erfurt .

, 13 fĂ©vrier. Six « Nord-Africains » ( ) ont agressĂ© sexuellement une femme de 17 ans dans un train rĂ©gional d’ . Friedrichshafen , 15 fĂ©vrier. Un homme « Ă l’allure asiatique » ( orientalisches Aussehen ) s’est masturbĂ©Â face Ă une passagĂšre dans un train.

, 15 fĂ©vrier. Un homme « Ă l’allure asiatique » ( ) s’est masturbĂ©Â face Ă une passagĂšre dans un train. Heilbronn , 14 fĂ©vrier. Un « homme Ă l’air arabe » ( arabisch aussehende Mann ) a agressĂ© sexuellement une femme enceinte de 26 ans Ă un arrĂȘt de bus.

, 14 fĂ©vrier. Un « homme Ă l’air arabe » ( ) a agressĂ© sexuellement une femme enceinte de 26 ans Ă un arrĂȘt de bus. Hambourg , 12 fĂ©vrier. Un demandeur d’asile afghan de 18 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 19 ans Ă la station de mĂ©tro Jungfernstieg.

, 12 fĂ©vrier. Un demandeur d’asile afghan de 18 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 19 ans Ă la station de mĂ©tro Jungfernstieg. Karlsruhe , le 11 fĂ©vrier. Deux hommes « Ă l’air mĂ©ridional » ( sĂŒdlĂ€ndischem Erscheinungsbild ) ont agressĂ© sexuellement une femme de 28 ans dans un tramway.

, le 11 fĂ©vrier. Deux hommes « Ă l’air mĂ©ridional » ( ) ont agressĂ© sexuellement une femme de 28 ans dans un tramway. Pforzheim , 11 fĂ©vrier. Un Turc ĂągĂ© de 20 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 17 ans dans un tramway.

, 11 fĂ©vrier. Un Turc ĂągĂ© de 20 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 17 ans dans un tramway. Zierenberg , 7 fĂ©vrier. Un demandeur d’asile azerbaĂŻdjanais de 25 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir agressĂ© sexuellement deux adolescentes dans un train rĂ©gional.

, 7 fĂ©vrier. Un demandeur d’asile azerbaĂŻdjanais de 25 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir agressĂ© sexuellement deux adolescentes dans un train rĂ©gional. Weil am Rhein , 7 fĂ©vrier. Un homme « Ă la peau foncĂ©e » ( dunkler Hautfarbe ) a agressĂ© sexuellement une fillette de 14 ans dans une station de mĂ©tro.

, 7 fĂ©vrier. Un homme « Ă la peau foncĂ©e » ( ) a agressĂ© sexuellement une fillette de 14 ans dans une station de mĂ©tro. Schopfheim , 1er fĂ©vrier. Un Indien de 61 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir agressĂ© sexuellement une fillette de 11 ans dans un train.

, 1er fĂ©vrier. Un Indien de 61 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir agressĂ© sexuellement une fillette de 11 ans dans un train. Heidelberg , 1er fĂ©vrier. Un ErythrĂ©en de 21 ans a agressĂ© sexuellement une femme dans une station de tramway.

, 1er fĂ©vrier. Un ErythrĂ©en de 21 ans a agressĂ© sexuellement une femme dans une station de tramway. Schwabing , 1er fĂ©vrier. Un homme d’allure asiatique ( Orientalisches Aussehen ) a frottĂ©Â ses organes gĂ©nitaux dĂ©couverts sur une femme de 28 ans dans le mĂ©tro.

, 1er fĂ©vrier. Un homme d’allure asiatique ( ) a frottĂ©Â ses organes gĂ©nitaux dĂ©couverts sur une femme de 28 ans dans le mĂ©tro. Dresde , le 28 janvier. Un homme « Ă l’air mĂ©ridional » ( sĂŒdlĂ€ndischem Aussehen ) a agressĂ© sexuellement une femme de 20 ans dans une station de tramway.

, le 28 janvier. Un homme « Ă l’air mĂ©ridional » ( ) a agressĂ© sexuellement une femme de 20 ans dans une station de tramway. Bad Schwartau , 26 janvier. Un homme « Ă la peau foncĂ©e » ( dunklerem Hauttyp ) a agressĂ© sexuellement une femme de 18 ans Ă un arrĂȘt de bus.

, 26 janvier. Un homme « Ă la peau foncĂ©e » ( ) a agressĂ© sexuellement une femme de 18 ans Ă un arrĂȘt de bus. Greifswald , 20 janvier. Quatre Nord-Africains ( nordafrikanischer Herkunft ) ont agressĂ© sexuellement une femme de 33 ans Ă la gare centrale.

, 20 janvier. Quatre Nord-Africains ( ) ont agressé sexuellement une femme de 33 ans à la gare centrale. Mannheim , 17 janvier. Un Turc de 72 ans a agressé sexuellement une femme dans un train interurbain de Stuttgart.

, 17 janvier. Un Turc de 72 ans a agressĂ© sexuellement une femme dans un train interurbain de Stuttgart. Berlin , 13 janvier. Un Libanais de 29 ans s’est masturbĂ©Â devant une femme de 19 ans dans un train interurbain. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme rĂ©sidait en Allemagne illĂ©galement.

, 13 janvier. Un Libanais de 29 ans s’est masturbĂ©Â devant une femme de 19 ans dans un train interurbain. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme rĂ©sidait en Allemagne illĂ©galement. Mannheim , 9 janvier. Un Afghan de 28 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 23 ans dans un tram Ă la gare centrale. Une heure plus tard, il a agressĂ© sexuellement une autre femme dans un autre tramway. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ©, puis libĂ©rĂ©.

, 9 janvier. Un Afghan de 28 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 23 ans dans un tram Ă la gare centrale. Une heure plus tard, il a agressĂ© sexuellement une autre femme dans un autre tramway. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ©, puis libĂ©rĂ©. Munich, le 9 janvier. Un homme « Ă l’allure indienne ou afghane » (indische/afghanische Erscheinung) a agressĂ© sexuellement une fillette de 14 ans Ă la station de mĂ©tro Harras.

Nombre de victimes sont des enfants, et certaines agressions ont eu lieu devant les parents :

Mörfelden-Walldorf , 27 fĂ©vrier. Un homme Ă la peau foncĂ©e ( dunklen Teint ) s’est exhibĂ©Â devant plusieurs garçons de 11 ans qui revenaient de retour de l’Ă©cole.

, 27 fĂ©vrier. Un homme Ă la peau foncĂ©e ( ) s’est exhibĂ©Â devant plusieurs garçons de 11 ans qui revenaient de retour de l’Ă©cole. Velen , 25 fĂ©vrier. Un homme « Ă la peau brune » ( leicht dunkler Hauttyp ) s’est exhibĂ©Â Ă au moins quatre enfants dans un camping.

, 25 fĂ©vrier. Un homme « Ă la peau brune » ( ) s’est exhibĂ©Â Ă au moins quatre enfants dans un camping. Eberswald , 26 janvier. Quatre Syriens de 19 ans ont tentĂ© d’agresser sexuellement une fillette de 14 ans. Lorsque le pĂšre de la jeune fille est intervenu, les Syriens l’ont jetĂ© Ă terre et l’ont rouĂ© de coups de poing et de pied.

, 26 janvier. Quatre Syriens de 19 ans ont tentĂ© d’agresser sexuellement une fillette de 14 ans. Lorsque le pĂšre de la jeune fille est intervenu, les Syriens l’ont jetĂ© Ă terre et l’ont rouĂ© de coups de poing et de pied. Mörfelden-Walldorf , 26 janvier. Un homme Ă la peau foncĂ©e ( dunklen Teint ) s’est exhibĂ©Â devant une fillette de 11 ans.

, 26 janvier. Un homme Ă la peau foncĂ©e ( ) s’est exhibĂ©Â devant une fillette de 11 ans. Moosach , 24 janvier. Un homme parlant un mauvais allemand s’est approchĂ© d’une fillette de huit ans dans un terrain de jeu et l’a embrassĂ©e sur la bouche devant sa mĂšre.

, 24 janvier. Un homme parlant un mauvais allemand s’est approchĂ© d’une fillette de huit ans dans un terrain de jeu et l’a embrassĂ©e sur la bouche devant sa mĂšre. Schwenningen, 11 janvier. Un homme « Ă la peau sombre » (dunkle Hautfarbe) a agressĂ©Â deux garçons de 11 ans Ă un arrĂȘt de bus.

Des agressions sexuelles se produisent aussi dans des lieux publics comme des parcs, des piscines et des supermarchés :

Sulzbach , 10 mars. Un homme « vraisemblablement asiatique » ( vermutlich asiatischer Herkunft ) a agressĂ© sexuellement une fille de 14 ans dans un magasin d’Ă©lectronique.

, 10 mars. Un homme « vraisemblablement asiatique » ( ) a agressĂ© sexuellement une fille de 14 ans dans un magasin d’Ă©lectronique. Weinheim , 5 mars. Un homme d’ « Europe de l’Est » ( osteuropĂ€isches Erscheinungsbild ) a agressĂ© sexuellement deux jeunes filles de 14 ans dans une piscine publique. Sept enfants ont dĂ©jĂ Ă©tĂ©Â agressĂ©s sexuellement dans le mĂȘme Ă©tablissement au cours des 12 derniers mois.

, 5 mars. Un homme d’ « Europe de l’Est » ( ) a agressĂ© sexuellement deux jeunes filles de 14 ans dans une piscine publique. Sept enfants ont dĂ©jĂ Ă©tĂ©Â agressĂ©s sexuellement dans le mĂȘme Ă©tablissement au cours des 12 derniers mois. Constance , 3 mars. Un « Africain noir » ( Schwarzafrikaner ) a agressĂ© sexuellement une femme dans un parc.

, 3 mars. Un « Africain noir » ( ) a agressĂ© sexuellement une femme dans un parc. Hagen, 17 fĂ©vrier. Un homme « d’apparence mĂ©ridionale » (sĂŒdlĂ€ndisches Aussehen) s’est exhibĂ©Â Ă une femme de 68 ans dans un parc.

§ Kitzingen, 3 février. Trois migrants afghans ont agressé sexuellement deux filles dans une piscine publique.

Fellbach , 10 janvier. Un homme « Ă la peau foncĂ©e » ( dunklem Teint ) s’est caressĂ©Â devant une femme de 35 ans Ă l’HĂŽtel de ville.

, 10 janvier. Un homme « Ă la peau foncĂ©e » ( ) s’est caressĂ©Â devant une femme de 35 ans Ă l’HĂŽtel de ville. Hambourg, 1er janvier. Un Marocain de 22 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 34 ans dans un hĂŽpital.

De nombreuses victimes ont été harcelées et attaquées prÚs de leur domicile :

Dresde , 9 mars. Un « mĂ©ridional » ( SĂŒdlĂ€nder ) a agressĂ© sexuellement une femme de 27 ans alors qu’elle s’apprĂȘtait Ă intĂ©grer son domicile.

, 9 mars. Un « mĂ©ridional » ( ) a agressĂ© sexuellement une femme de 27 ans alors qu’elle s’apprĂȘtait Ă intĂ©grer son domicile. Dresde . Le lendemain, un homme d’apparence semblable a agressĂ© sexuellement une femme de 40 ans qui regagnait Ă©galement son domicile.

. Le lendemain, un homme d’apparence semblable a agressĂ© sexuellement une femme de 40 ans qui regagnait Ă©galement son domicile. Essen , 2 mars. Un homme parlant allemand avec un accent a agressĂ© sexuellement une femme de 30 ans qui sortait de la gare centrale pour regagner son domicile.

, 2 mars. Un homme parlant allemand avec un accent a agressĂ© sexuellement une femme de 30 ans qui sortait de la gare centrale pour regagner son domicile. Werten , 2 mars. Trois hommes de type « mĂ©ridional » ( sĂŒdlĂ€ndisches Erscheinungsbild ) ont agressĂ© sexuellement une femme au moment oĂč elle montait dans sa voiture.

, 2 mars. Trois hommes de type « mĂ©ridional » ( ) ont agressĂ© sexuellement une femme au moment oĂč elle montait dans sa voiture. Dresde , le 5 fĂ©vrier. Un homme d’apparence « mĂ©ridionale » ( sĂŒdlĂ€ndisch aussehend ) a agressĂ© sexuellement une femme de 33 ans au seuil de son domicile.

, le 5 fĂ©vrier. Un homme d’apparence « mĂ©ridionale » ( ) a agressĂ© sexuellement une femme de 33 ans au seuil de son domicile. Krefeld, 15 janvier. Un « mĂ©ridional » (SĂŒdlĂ€nder) a agressĂ© sexuellementune femme de 18 ans. L’homme et la femme sont montĂ©s dans le mĂȘme tramway et sont descendus au mĂȘme arrĂȘt. Elle marchait vers son domicile quand l’homme l’a attaquĂ© par derriĂšre.

Les taharush – ces groupes d’hommes qui encerclent des femmes et les assaillent – se poursuivent :

Essen , le 11 mars. Sept adolescents de sexe masculin ( sĂŒdlĂ€ndisches Aussehen ) de type « mĂ©ridional » et s’exprimant en arabe ont encerclĂ© et agressĂ© sexuellement trois adolescentes.

, le 11 mars. Sept adolescents de sexe masculin ( ) de type « mĂ©ridional » et s’exprimant en arabe ont encerclĂ© et agressĂ© sexuellement trois adolescentes. Lienen , 4 mars. Un groupe de dix migrants a encerclĂ© et agressĂ© sexuellement plusieurs femmes lors d’un festival en plein air.

, 4 mars. Un groupe de dix migrants a encerclĂ© et agressĂ© sexuellement plusieurs femmes lors d’un festival en plein air. Greifswald , 20 janvier. Quatre Nord-Africains ( nordafrikanischer Herkunft ) ont agressĂ© sexuellement une femme de 33 ans Ă la gare centrale.

, 20 janvier. Quatre Nord-Africains ( ) ont agressĂ© sexuellement une femme de 33 ans Ă la gare centrale. DĂŒsseldorf-Altstadt , le 13 janvier. Plusieurs jeunes hommes ont encerclĂ© et agressĂ© sexuellement une fillette de 14 ans.

, le 13 janvier. Plusieurs jeunes hommes ont encerclĂ© et agressĂ© sexuellement une fillette de 14 ans. BrĂȘme , 1er janvier. Un groupe de jeunes hommes a encerclĂ© et agressĂ© sexuellement deux femmes dans le centre-ville. La police a arrĂȘtĂ© un Syrien de 20 ans.

, 1er janvier. Un groupe de jeunes hommes a encerclĂ© et agressĂ© sexuellement deux femmes dans le centre-ville. La police a arrĂȘtĂ© un Syrien de 20 ans. Ruthen, 1er janvier. Un groupe de jeunes hommes a encerclĂ© et agressĂ© sexuellement une femme de 23 ans.

Les migrants exhibitionnistes sont omniprésents :

Oelde , 22 fĂ©vrier. Un homme « au teint jaune » ( leicht gelblichen Teint ) s’est exhibĂ©Â Ă plusieurs Ă©coliĂšres. Le mĂȘme individu se serait exhibĂ©Â Ă deux autres Ă©coliĂšres le 18 fĂ©vrier.

, 22 fĂ©vrier. Un homme « au teint jaune » ( ) s’est exhibĂ©Â Ă plusieurs Ă©coliĂšres. Le mĂȘme individu se serait exhibĂ©Â Ă deux autres Ă©coliĂšres le 18 fĂ©vrier. Kirchheim unter Teck , 17 fĂ©vrier. Un irakien de 22 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour exhibitionnisme.

, 17 fĂ©vrier. Un irakien de 22 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour exhibitionnisme. Hagen , 17 fĂ©vrier. Un homme d’apparence « mĂ©ridionale » ( sĂŒdlĂ€ndisches Aussehen ) s’est masturbĂ©Â devant une femme de 68 ans dans un parc.

, 17 fĂ©vrier. Un homme d’apparence « mĂ©ridionale » ( ) s’est masturbĂ©Â devant une femme de 68 ans dans un parc. Stuttgart-Degerloch , 4 fĂ©vrier. Un homme « d’apparence mĂ©ridional » ( sĂŒdlĂ€ndisches Aussehen ) s’est exhibĂ©Â devant une femme de 32 ans.

, 4 fĂ©vrier. Un homme « d’apparence mĂ©ridional » ( ) s’est exhibĂ©Â devant une femme de 32 ans. Heidelberg-Altstadt , 21 janvier. Un homme « d’apparence asiatique » ( Orientalisches Aussehen ) s’est exhibĂ©Â devant une femme de 30 ans.

, 21 janvier. Un homme « d’apparence asiatique » ( ) s’est exhibĂ©Â devant une femme de 30 ans. Hambourg , le 18 janvier. Un Somalien de 21 ans s’est exhibĂ©Â aux passants de la gare centrale.

, le 18 janvier. Un Somalien de 21 ans s’est exhibĂ©Â aux passants de la gare centrale. Chemnitz , 17 janvier. Un homme Ă la peau foncĂ©e ( dunkelhĂ€utig ) s’est exhibĂ©Â Ă une fille de 15 ans sur une aire de jeux.

, 17 janvier. Un homme Ă la peau foncĂ©e ( ) s’est exhibĂ©Â Ă une fille de 15 ans sur une aire de jeux. Unterjettingen , 13 janvier. Un homme « Ă la peau sombre » ( dunkelhĂ€utiger Mann ) s’est caressĂ©Â devant les passants.

, 13 janvier. Un homme « Ă la peau sombre » ( ) s’est caressĂ©Â devant les passants. TĂŒbingen , 9 janvier. Un homme Ă la peau foncĂ©e s’est exhibĂ©Â et a urinĂ© en regardant fixement une Ă©tudiante de 23 ans Ă l’universitĂ© de TĂŒbingen. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme se serait exhibĂ© Ă plusieurs autres Ă©tudiantes de l’universitĂ©.

, 9 janvier. Un homme Ă la peau foncĂ©e s’est exhibĂ©Â et a urinĂ© en regardant fixement une Ă©tudiante de 23 ans Ă l’universitĂ© de TĂŒbingen. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme se serait exhibĂ© Ă plusieurs autres Ă©tudiantes de l’universitĂ©. Seckach, 6 janvier. Un homme Ă la peau foncĂ©e (dunklem Teint) s’est caressĂ©Â devant une jeune fille de 17 ans dans un train.

La criminalitĂ© sexuelle des migrants en Allemagne est exacerbĂ©e par le laxisme judiciaire. Les peines prononcĂ©es sont lĂ©gĂšres, mĂȘme pour les crimes graves. Souvent, les dĂ©linquants sexuels sont immĂ©diatement relĂąchĂ©s aprĂšs un simple interrogatoire de police. Ces pratiques reprĂ©sentent un encouragement virtuel Ă persĂ©vĂ©rer en toute impunitĂ©.

Ainsi, le 2 janvier, les procureurs de Traunstein ont rouvert, sur pression du journal local, le dossier d’un exhibitionniste afghan ĂągĂ© de 22 ans. L’homme s’est exhibĂ© Ă plusieurs reprises devant une fille de 15 ans dans un autobus scolaire. Une fois, la jeune fille a filmĂ© l’homme en train de caresser et d’exhiber son pĂ©nis en Ă©rection. Mais les procureurs ont abandonnĂ© toutes les charges quand l’Afghan a dĂ©clarĂ© qu’il « grattait son pĂ©nis Ă cause d’une dĂ©mangeaison ». AprĂšs que le Wochenblatt de Munich, ait tĂ©lĂ©chargĂ©Â la vidĂ©o de la jeune fille sur YouTube, les procureurs ont fait machine arriĂšre et ont ordonnĂ© Ă l’Afghan de comparaĂźtre Ă nouveau devant la cour.

Hambourg , 4 mars. Un Kosovar clandestin de 25 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir agressĂ© sexuellement une femme de 29 ans. L’homme faisait l’objet d’un mandat d’arrĂȘt exceptionnel et figurait sur une liste de personnes Ă expulser.

, 4 mars. Un Kosovar clandestin de 25 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir agressĂ© sexuellement une femme de 29 ans. L’homme faisait l’objet d’un mandat d’arrĂȘt exceptionnel et figurait sur une liste de personnes Ă expulser. Bad Krozingen , 19 fĂ©vrier. Un Gambien de 22 ans a agressĂ© sexuellementune femme de 25 ans dans un parc. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme avait dĂ©jĂ agressĂ© sexuellement une autre femme le 3 fĂ©vrier.

, 19 fĂ©vrier. Un Gambien de 22 ans a agressĂ© sexuellementune femme de 25 ans dans un parc. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme avait dĂ©jĂ agressĂ© sexuellement une autre femme le 3 fĂ©vrier. Heidelberg , 16 fĂ©vrier. Un Syrien de 37 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour agression sexuelle sur plusieurs femmes dans le centre-ville. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ© et libĂ©rĂ©.

, 16 fĂ©vrier. Un Syrien de 37 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour agression sexuelle sur plusieurs femmes dans le centre-ville. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ© et libĂ©rĂ©. TĂŒbingen , 13 fĂ©vrier. Un Libyen de 44 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour agression sexuelle sur une femme de 17 ans. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ© et libĂ©rĂ©.

, 13 fĂ©vrier. Un Libyen de 44 ans a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour agression sexuelle sur une femme de 17 ans. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ© et libĂ©rĂ©. Esslingen , 29 janvier. Un demandeur d’asile afghan ĂągĂ© de 18 ans a violĂ©une fillette de 13 ans. Il est apparu plus tard que l’Afghan avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© pour viol, mais en dĂ©cembre 2017, un tribunal de Stuttgart avait ordonnĂ© sa libĂ©ration.

, 29 janvier. Un demandeur d’asile afghan ĂągĂ© de 18 ans a violĂ©une fillette de 13 ans. Il est apparu plus tard que l’Afghan avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© pour viol, mais en dĂ©cembre 2017, un tribunal de Stuttgart avait ordonnĂ© sa libĂ©ration. MĂŒnster , 14 janvier. Un Afghan de vingt-trois ans a agressĂ© physiquement et sexuellement une femme dans un train. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ© et libĂ©rĂ©.

, 14 janvier. Un Afghan de vingt-trois ans a agressĂ© physiquement et sexuellement une femme dans un train. L’homme a Ă©tĂ© interrogĂ© et libĂ©rĂ©. Hennigsdorf , 2 janvier. Un Polonais de 35 ans a tentĂ© de violer une femme de 41 ans. L’homme a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© aprĂšs dĂ©pĂŽt d’une caution de 300€. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme avait surpris en train de violer une autre femme Ă ThĂŒringen en novembre 2017. Nul ne sait pourquoi la police continue de le libĂ©rer.

, 2 janvier. Un Polonais de 35 ans a tentĂ© de violer une femme de 41 ans. L’homme a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© aprĂšs dĂ©pĂŽt d’une caution de 300€. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme avait surpris en train de violer une autre femme Ă ThĂŒringen en novembre 2017. Nul ne sait pourquoi la police continue de le libĂ©rer. Fribourg, 26 dĂ©cembre. Un demandeur d’asile algĂ©rien de 32 ans a agressĂ© sexuellement deux jeunes filles de 17 ans Ă la gare centrale. La police a dĂ©clarĂ© que l’homme avait cinq mandats d’arrĂȘt non exĂ©cutĂ©s contre lui.

Les migrants font Ă©galement preuve d’un manque de respect extrĂȘme envers les agents de la force publique :

Warstein , 1er mars. Un Marocain de 37 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 36 ans. Il s’est retournĂ© contre les agents qui tentaient de l’arrĂȘter.

, 1er mars. Un Marocain de 37 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 36 ans. Il s’est retournĂ© contre les agents qui tentaient de l’arrĂȘter. Mayence , 24 fĂ©vrier. Un Kenyan de 28 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 22 ans dans un restaurant. Il a attaquĂ© les policiers qui tentaient de l’arrĂȘter.

, 24 fĂ©vrier. Un Kenyan de 28 ans a agressĂ© sexuellement une femme de 22 ans dans un restaurant. Il a attaquĂ© les policiers qui tentaient de l’arrĂȘter. Marburg , 12 fĂ©vrier. Un ErythrĂ©en de 20 ans a agressĂ© sexuellement une femme dans une gare. Il s’est dĂ©fendu Ă coups de pied et Ă coups de poings contxre la police.

, 12 fĂ©vrier. Un ErythrĂ©en de 20 ans a agressĂ© sexuellement une femme dans une gare. Il s’est dĂ©fendu Ă coups de pied et Ă coups de poings contxre la police. Görlitz, 8 janvier. Un Marocain de 30 ans s’est exhibĂ©Â Ă deux policiers dans une gare. Les officiers Ă©taient en train de vĂ©rifier son identitĂ© quand le suspect a brusquement baissĂ© son pantalon.

Les grands mĂ©dias allemands observent un silence ostensible sur l’Ă©pidĂ©mie de viols commis par les migrants. Seuls les crimes les plus spectaculaires font l’objet d’une couverture dans les mĂ©dias nationaux, mais aucun n’a reliĂ© tous les points pour tenter de dresser une image globale. Cette carence explique pourquoi le niveau d’indignation du public demeure faible face Ă une criminalitĂ© sexuelle qui heurte tant de femmes et d’enfants.

fr.gatestoneinstitute.org

Traduction du texte original Gatestone Institute