Le président français Emmanuel Macron a affirmé que les récentes frappes aériennes menées par les Etats-Unis sur les objectifs du gouvernement syrien étaient menées « pour l’honneur de la communauté internationale », en participant au débat sur l’avenir de l’Europe organisé par le Parlement européen à Strasbourg mardi.

Le président français a ajouté que l’opération se déroulait dans un « cadre légitime et multilatéral » et qu’elle était « ciblée » sans « aucune victime ».

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé des frappes aériennes contre de multiples cibles gouvernementales à Damas tôt le matin du 14 avril, en réponse aux allégations d’une attaque présumée d’armes chimiques contre Douma la semaine dernière.

La Syrie et la Russie ont toutes deux nié les allégations.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Rand Paul: I have yet to see evidence that Assad was responsible for the chemical attack in Syria. The only thing that would galvanize the world to attack Assad directly is a chemical attack. So what logic would there be for Assad, who’s winning the war, to use chemical weapons? pic.twitter.com/1NFF2duoAy

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 17 avril 2018