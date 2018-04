Les missiles israéliens ciblent une base militaire prétendument remplie de soldats russes : non confirmé

BEYROUTH, LIBAN 02h00 du matin – La défense aérienne syrienne a abattu trois missiles israéliens au-dessus de la base aérienne stratégique de Dumayr à l’est de Damas, a rapporté Al-Mayadeen News ce soir.

Selon une source sur le terrain à Damas, l’aéroport ciblé de Dumayr serait rempli de personnel militaire russe qui a récemment tenu des pourparlers de réconciliation avec les forces rebelles dans la région.

Personne ne semble être blessé, car aucun missile n’a atterri sur l’aéroport militaire de Dumayr.

Al-Masdar a contacté une source militaire syrienne à l’aéroport de Dumayr pour confirmer.

Les médias syriens rapportent que 9 missiles israéliens ont été interceptés.

BEYROUTH, LIBAN, 01h40 – L’Agence de presse arabe syrienne (SANA) a rapporté ce soir que la défense aérienne syrienne a réussi à abattre au moins neuf missiles israéliens dans la campagne orientale de Homs.

Selon le rapport SANA, les missiles israéliens visaient les positions de l’armée syrienne à la base aérienne de Shay’rat, qui a été la cible de la frappe américaine l’année dernière.

Cependant, une source de l’armée syrienne a déclaré à Al-Masdar News que la cible probable était en fait l’aéroport militaire T-4, car plusieurs explosions ont été entendues dans cette zone.

almasdarnews.com

Adapatation Yandex

A suivre…

Another air defense missile was just launched

Reports of Israeli warplanes crossed the borders thru Lebanon pic.twitter.com/RxNJdjLoPE

— H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) 16 avril 2018