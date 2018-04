La défense aérienne syrienne met en échec une autre agression aux missiles

Tous les missiles hostiles d’Israel ont été détruits en plein vol! Tir aux pigeons!«Pull»! HaHaHa!🎃😅🤣

Les défenses anti-aériennes syriennes ont intercepté et abattu un certain nombre de missiles ennemis non identifiés au dessus de la province de Homs.

Selon les médias syriens, des missiles ennemis tentaient de cibler deux bases aériennes dans le Qalamoun près de Damas et la base de Chaaryat à Homs mais la défense aérienne du territoire de l’Armée syrienne a encore réussi a mettre en échec cette seconde agression en moins de quatre jours.

Selon la chaîne Al-Mayadeen, tous les missiles hostiles ont été détruits en plein vol par la défense anti-aérienne syrienne.

Cette nouvelle attaque démontre s’il en est besoin la frustration et l’échec des commanditaires du terrorisme en Syrie et confirme l’échec de l’agression tripartite.

Update : les israéliens multiplient les provocations en Syrie car ils n’arrivent pas à admettre la défaite de leurs mercenaires à Douma et la précarité des terroristes d’Idlib.

Cette énième attaque israélienne contre la Syrie en soutien aux terroristes n’a abouti à aucun résultat.

Tel-Aviv et Ryad sont extrêmement furieux et n’ont aucunement confiance en Trump.

Cette fois, la Syrie n’a nullement hésité à lancer ses missiles Sol-Air en direction du Liban et a tenté d’abattre des avions de combat israéliens survolant l’espace aérien libanais.

Les missiles israéliens ciblent une base militaire prétendument remplie de soldats russes : non confirmé https://t.co/S1etVoStpz via @IntropaJacques La défense aérienne syrienne aurait abattu neuf missiles israéliens #Syrie #Syria #Russie pic.twitter.com/uiu9S1IpFg — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 17 avril 2018

Nouvelles règles d’engagement pour les aéronefs militaires russes et syriens au Levant https://t.co/anCwT99Nqx via @IntropaJacques Des dizaines d’aéronefs russes non identifiés viennent d’arriver en #Iran #Russie #Syrie pic.twitter.com/JbKbuxikxM — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 12 avril 2018

Nouvelles règles d’engagement au Levant, les avions syriens et russes pourront intercepter l’ennemi au dessus du Liban, en dehors de l’espace aérien syrien et jusqu’en Irak! Oups!