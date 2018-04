«Contenir l’agression»: à quoi serait prêt Moscou après les frappes contre la Syrie?

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a expliqué en quoi les frappes portées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France contre la Syrie avaient changé l’attitude de Moscou envers l’armée syrienne.

«Cela nous convainc que nous serons prêts à envisager toutes les formes d’aide à l’armée syrienne pour contenir l’agression», a déclaré le chef de la diplomatie russe, répondant à la question de savoir si la Russie envisageait de fournir à la Syrie des missiles sol-air S-300.

«Le Président Poutine a déjà évoqué ce sujet. Il a rappelé qu’il y a quelques années, à la demande de nos partenaires, nous avons décidé de ne pas livrer de S-300 à la Syrie. Maintenant que les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont commis cet acte d’agression scandaleux, nous pouvons réfléchir sur comment s’assurer que la Syrie est protégée», a souligné le diplomate à la BBC.

Dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont porté des frappes contre la Syrie. Sur 103 missiles tirés, 71 ont été interceptés par la DCA syrienne, informe le ministre russe de la Défense. Le bombardement a été mené sous couvert d’une opération visant à éliminer de prétendues armes chimiques de cet État, suite à l’attaque chimique qui aurait été perpétrée le 7 avril à Douma, près de Damas, selon les pays occidentaux.

La Russie a démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait été larguée par les forces gouvernementales syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma, publiées par les Casques blancs sur les réseaux sociaux. Moscou estime que l’objectif de ces informations mensongères est de protéger les terroristes et de justifier d’éventuelles actions extérieures.

Une mission de l’OIAC est arrivée le 14 avril à Damas pour enquêter sur l’attaque prétendue chimique à Douma, c’est-à-dire après le bombardement par les pays occidentaux.

