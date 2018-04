Même pas peur des frappes US, l’aviation syrienne revient à la charge et déclenche des frappes à Homs

Ces frappes cibleraient les djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham et du Parti islamique du Turkestan

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 19h20 – L’armée de l’air arabe syrienne est de retour à lancer des frappes aériennes à travers la Syrie, après une courte absence en raison des frappes menées par les Etats-Unis sur la Syrie.

Commençant dans la campagne nord du gouvernorat de Homs, l’armée de l’air syrienne a lancé au moins 50 frappes aériennes sur les villes contrôlées par Hay’at Tahrir Al-Sham.

En particulier, l’armée de l’air syrienne a ciblé les villes de Qunitrat, Al-Hamrat, Deir Ful, Izzeddine et Majdal avec au moins trois douzaines de frappes aériennes.

L’armée de l’air syrienne effectuerait alors plusieurs frappes aériennes dans le sud et l’ouest d’Idlib, au sud-est de Hama et dans le nord de Lattaquié; Ces frappes cibleraient spécifiquement les djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham et du Parti islamique du Turkestan.

En raison de la présence de l’armée turque dans le nord de la Syrie, l’armée de l’air syrienne ne peut cibler certaines zones en raison du pacte entre Ankara et Moscou.

almasdarnews.com

