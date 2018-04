La Russie réagit aux frappes américaines en envoyant plus d’armes et de véhicules à l’armée syrienne

Le soutien total de Poutine au “Guerrier de Syrie, le Chef Assad”! Le petit Macron va pleurer! Mama! HaHaHa!😫😩😂

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 02h10 – Un navire de la marine russe a été photographié dimanche en traversant le détroit du Bosphore, a rapporté le Yoruk Isik de l’observateur du Bosphore Bosphorus Observer.com.

Selon Isik, le navire de débarquement de la classe Alligator russe était en route vers le port de Tartous, dans l’ouest de la Syrie.

Isik a ajouté que le navire transportait de l’équipement lourd, y compris le véhicule blindé de transport de troupes BTR 80, des camions citerne Ural 4320, les ambulances et les camions Kamaz.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ — Yörük Işık (@YorukIsik) 15 avril 2018

Ce transport naval par la Russie survient seulement 24 heures après que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont tiré plus de 100 missiles de croisière sur la Syrie.

La Russie transfère à Damas des armes

Après l’attaque des installations militaires et civiles en Syrie par des avions et des navires des États-Unis, de Grande-Bretagne et de France, une réunion de la délégation russe avec le président Bashar al Assad s’est tenue à Damas. La réunion a examiné un certain nombre de questions importantes, y compris l’agression des pays de l’ OTAN sans mandat de l’ ONU contre un pays souverain.

La Russie n’a pas l’intention de laisser sans soutien son allié du Moyen-Orient. Cela est confirmé par le fait que le transport militaire du Nizhny Novgorod a franchi hier le passage du Bosphore, qui, dans le cadre du programme Syrien Express , achemine le prochain lot d’armes à Tartous.



Transports de troupes blindés BTR-80, des Ural-4320, un complexe radio-électronique Pelena -6B sur un châssis blindé, pour protéger les colonnes en marche des mines terrestres, des ambulances et des véhicules Kamaz radiocommandés. Les observateurs se posent de nombreuses questions sur le contenu qui se trouve dans la calle.Les États-Unis menacent de réitérer rapidement l’attaque au missile, il est fort probable que le Nijni Novgorod transporte des systèmes de défense aérienne supplémentaires capables de repousser une menace extérieure et de renforcer le «bouclier aérien» sur la Syrie.

