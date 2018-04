Le Président Assad a parlé en termes élogieux des armes soviétiques après l’attaque en Syrie

Les missiles syriens de fabrication soviétique des années 1970 ont explosé les missiles des USA, France et Royaume-Uni à ≈3 millions € pièce! HaHaHa!🤡😡😂

DAMAS, 15 avril /TASS/. Le président syrien Bachar al-Assad a fait l’éloge des armes fabriquées par l’Union soviétique pour contrecarrer la frappe de missiles sur la Syrie menée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, a déclaré dimanche Sergei Zheleznyak, membre de la Douma d’État russe (chambre basse du Parlement), à la suite d’une rencontre entre les législateurs russes et le président syrien.

« Du point de vue du président, c’était un acte d’agression, et nous partageons cette position. Il a parlé en termes élogieux des armes russes, qui se sont avérées supérieures aux armes des agresseurs », a déclaré M. Zheleznyak.

الرئيس #الأسد يستقبل وفد حزب « روسيا الموحدة » الحاكم في جمهورية روسيا الاتحادية. pic.twitter.com/tQB9rRwOBa — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 15 avril 2018

« Hier, nous avons vu l’agression américaine et nous avons pu la contrer avec des missiles soviétiques fabriqués dans les années 1970, et les films américains ont montré depuis les années 1990 que les armes fabriquées par les Russes sont » à l’envers « . Cependant, aujourd’hui, nous pouvons voir qui est vraiment à la traîne », a déclaré le législateur russe Dmitry Sablin, qui a cité Assad.

Attaque en Syrie

Selon le ministère russe de la Défense, la frappe de missiles contre les infrastructures militaires et civiles syriennes a été menée par des avions de guerre et des navires de guerre américains en coopération avec les forces aériennes britanniques et françaises entre 03:42 et 05:10 heure de Moscou samedi.

مشاهد جديدة بعدسة الاعلام الحربي ترصد العدوان الثلاثي على سوريا وتوثق تصدي الدفاعات الجوية السورية لهذا الاعتداء في سماء دمشق ومحيطها.

رابط يوتيوب: https://t.co/lM2piMFOJJ#الاعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/zTNusMBwBo — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 14 avril 2018

Le ministère a rapporté qu’un total de 100 missiles de croisière et air-sol ont été tirés (alors que 59 missiles ont été tirés sur la base aérienne de Shayrat l’année dernière), la plupart d’entre eux ont été abattus par les unités de défense aérienne de la Syrie à l’approche de leurs cibles.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont déclaré que les frappes étaient une réponse à une attaque présumée d’armes chimiques dans la Douma syrienne.

Un certain nombre d’organisations non gouvernementales, dont les Casques blancs, ont déclaré plus tôt que des armes chimiques avaient été utilisées à Douma, dans l’est de Ghouta, le 7 avril. Le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté ces rapports comme de fausses nouvelles. En outre, le ministère russe de la Défense a souligné que les Casques blancs sont notoires pour la diffusion d’informations falsifiées.

Le 9 avril, des officiers du Centre russe pour la réconciliation des parties opposées en Syrie se sont rendus à Douma, mais n’y ont trouvé aucune trace d’utilisation d’armes chimiques.

tass.com

Adaptation Yandex

أكد وفد « روسيا الموحدة » الحاكم في جمهورية روسيا الاتحادية للرئيس #الأسد ثبات موقف روسيا الداعم لسورية في ظل الحرب التي تواجهها وشددوا على رغبة الجانب الروسي في ترسيخ التعاون مع سورية في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار وعقد اتفاقيات شراكة بين المدن والأقاليم في كلا البلدين. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 15 avril 2018

Le président russe a réaffirmé la volonté de la partie russe de renforcer la coopération avec la Syrie dans les domaines de l’économie et de la reconstruction et de la conclusion d’accords de partenariat entre les villes et les régions des deux pays.