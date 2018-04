⚫Russie : la défense aérienne syrienne détruit 71 des 103 missiles de croisière de la coalition américaine

BEYROUT, LIBAN, 11h20 – La Défense aérienne syrienne aurait abattu 71 des 103 missiles de croisière tirés par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ce matin, a affirmé l’armée russe.

Malgré les chiffres de l’armée russe, l’armée arabe syrienne SAA a affirmé que seulement 10 des 100 missiles de croisière ont effectivement atteint leur cible, tandis que les autres auraient été abattus par leur défense aérienne.

Cependant, quel que soit le nombre total de missiles abattus, les militaires syriens affirment que l’engagement hostile s’est terminé en leur faveur, car peu de dommages ont été causés à leur installation.

Le nombre total de victimes de cette attaque reste inconnu.

Suite à l’attaque de ce matin par la coalition américaine, l’État dit islamique ISIS a lancé une nouvelle offensive à l’intérieur du sud de Damas afin de profiter de l’attaque de missiles.

Jusqu’à présent, l’armée syrienne a pu repousser l’attaque du groupe terroriste près du district d’Al-Qadam.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

US, UK & France – 3 UNSC Members carry out missile strikes against sovereign state of #Syria, a UN Member. According to the UN Charter, without authorization of the use of force by the Security Council, states can only use force when exercising their right to self-defence pic.twitter.com/G6YLu4kTg4

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 14 avril 2018