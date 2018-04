Mattis confirme les frappes aériennes contre des installations d’armes chimiques syriennes présumées

Cette attaque est illégale sur le plan international

By Leith Aboufadel

Secrétaire à la défense : « Plus tôt aujourd’hui, le président[Donald] Trump a ordonné à l’armée américaine de mener des opérations en accord avec nos alliés pour détruire les capacités de recherche,de développement et de production d’armes chimiques du régime syrien. Ce soir, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont pris des mesures décisives pour frapper l’infrastructure syrienne des armes chimiques. Il est clair que le régime Assad n’a pas compris le message l’année dernière. Cette fois, nos alliés et nous-mêmes avons frappé plus fort. Ensemble, nous avons envoyé un message clair à Assad et à ses lieutenants meurtriers, à savoir qu’ils ne devraient pas perpétrer une autre attaque à l’aide d’armes chimiques dont ils seront tenus responsables.

Jim Mattis, secrétaire à la Défense : « Je tiens à souligner que ces frappes sont dirigées contre le régime syrien. En menant ces frappes, nous avons fait beaucoup d’efforts pour éviter les pertes civiles et étrangères ».

