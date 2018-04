🔴L’attaque de la coalition américaine contre la Syrie a duré plus d’une heure non-stop sur la capitale syrienne et ses environs

L’attaque de la coalition américaine contre la Syrie semble être terminée.

BEYROUT, LIBAN, 05h20 – L’attaque de la coalition américaine contre la Syrie semble avoir pris fin après plus d’une heure de missiles de croisière non-stop sur la capitale syrienne et ses environs.

A l’heure actuelle, il semble que les principales cibles des Etats-Unis étaient les bases de Ghouta Ouest (Kesweh, Jamraya) et de Qalamoun Est.

De nombreux rapports affirmant que la Coalition américaine a attaqué Alep, Hama, Al-Sweida et Latakia semblent faux à ce moment-là , car les sources de ces provinces n’ont signalé aucune activité.

BEYROUTH, LIBAN, 05h00 – Un correspondant de terrain d’Al-Masdar à Damas Ouest a capturé ce matin à 4h45 (heure de Damas) des images de la défense aérienne syrienne en train de détruire un missile de croisière américain au-dessus de Damas rural.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, la Défense aérienne syrienne a réussi à intercepter le missile en direction de l’aéroport militaire de Dumayr, qui se trouve à l’est de Damas.

Les missiles de croisière de la coalition américaine pleuvent maintenant sur plusieurs régions de Syrie.

BEYROUT, LIBAN, 04h20 – La Coalition américaine a étendu ses grèves sur la Syrie ce matin, frappant un certain nombre d’endroits près de la capitale syrienne de Damas.

Selon le correspondant de terrain d’Al-Masdar à Damas, la Coalition américaine vient de frapper Jaramana, Barzeh, Dumayr et plusieurs sites ruraux de Damas.

BEYROUTH, LIBAN, o4h10 – Il y a quelques minutes, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé un barrage de missiles de croisière en direction de Damas, provoquant des explosions massives près de la base aérienne de Dumayr, dans l’est de Qalamoun.

Alors que le site est encore inconnu, le correspondant de terrain d’Al-Masdar à Damas a rapporté que la grève frappe la campagne rurale de Damas près de la base aérienne de Dumayr ou peut-être même de la base aérienne de Dumayr.

La base aérienne de Dumayr est l’installation militaire utilisée par l’armée de l’air syrienne pour lancer des frappes aériennes sur le Ghouta Est pendant l’opération Damas Steel.

La défense aérienne syrienne a réagi en tentant d’abattre les missiles de croisière ; cependant, de nombreux missiles de croisière ont déjà frappé la région.

Al-Masdar a déjà signalé que la base aérienne de Dumayr était la cible probable parce que les frappes aériennes sur le Ghouta Est ont été lancées à partir de ce site.

Putain de merde la guerre vient d’être lancée ici, les défenses aériennes syriennes défendent maintenant le ciel

Les défenses aériennes syriennes sont maintenant actives comme de grandes explosions entendues dans Damas

Holy shit the war has just been started here, Syrian air-defenses are now defending the sky. Video soon

